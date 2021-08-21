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Книга рецептів

Найсмачніші консервовані баклажани з пікантним присмаком: простий рецепт від Григорія Германа

8:30 21 серпня 2021
баклажани

Телеведучий Григорій Герман, крім рецептів консервованих кабачків, готовий поділитися секретами збереження на зиму баклажанів. Овочі не втрачають свій природний аромат і набувають гострувато-солодкий смак. Відеорецепт від Германа опубліковано в Instagram.

Баклажани з пікантним смаком

На 2 кг баклажанів знадобиться:

  • Вода — 700 мл;
  • Цукор — 350 г;
  • Оцет — 300 мл;
  • Часник — 5 зубчиків;
  • Олія — 150 мл;
  • Кетчуп «Чилі» — 200 г;
  • Сіль за смаком.

Баклажани нарізати брусочками розміром у мізинець, посолити. Підготувати маринад: в киплячу воду додати цукор і оцет. Баклажани кинути в гарячий маринад на 5−7 хвилин. Поки каструля на мінімальному вогні, додати дрібно порубаний часник і кетчуп «Чилі». Почекати 5−7 хвилин, розкласти по стерилізованим банкам, закатати. Повторно простерилізувати банки.

Нагадаємо, для тих, хто практикує домашні заготовки, в книзі рецептів «ФАКТІВ» є швидкий спосіб приготувати малосольні огірки з кабачками і хрусткі огірочки на зиму .

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