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Зоряна мама Лілія Ребрик поділилася рецептом смачного сніданку для всієї родини: на приготування піде 15 хвилин

16:55 19 серпня 2021
Лілія Ребрик

Відома телеведуча Лілія Ребрик, яка раніше дала прихильницям незвичайні поради, поділилася, як швидко приготувати сирники, котрі оцінить вся сім'я. Про це повідомляє СТБ.

Рецепт настільки простий, що блюдо отримало назву «ледачі сирники».

Інгредієнти:

• Сир — 300 г
• Борошно — 4 ст. л.
• Яєчні білки — 2 шт.
• Цукор — 3 ст. л.
• Ванільний цукор — ½ ч. л.
• Морква — 1 шт.
• Яблуко — 1 шт.
• Апельсин — 1 шт.

Приготування:

1. Змішуються сир, яєчні білки, цукор, ванільний цукор, борошно.
2. Ретельно перемішуються всі інгредієнти.
3. Для начинки: дрібно натираються яблуко та морква. Додається та перемішується цукор.
4. В окрему миску видавлюється сік, м'якоть забирається.
5. В отриманий сік додаються цедра та сік апельсина, цукор і борошно.
6. На середньому вогні суміш доводиться до кипіння.
7. Помішується та вариться 15 хвилин на повільному вогні.
8. Тісто поміщається у формочки, заповнює їх на 2/3.
9. У центрі робиться поглиблення, в нього додаються м'якоть моркви та яблука.
10. Зверху накривається тестом і на 15 хвилин відправляється в духовку, яка розігріта до 180 °C.
11. Сирники дістаються з форми ще гарячими.
12. Подаються з соусом.

Нагадаємо, Руслан Сенічкін розповів, як приготувати кокосово-вівсяні сирники.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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