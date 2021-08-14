Чим побалувати себе в Успенський піст: рецепт традиційних шуликів

На свято Маковія (Медового Спаса) 14 серпня серед частувань на столі обов'язково були присутні шулики — коржики, наламані дрібними шматочками і просочені медово-маковою заливкою. З огляду на те, що почався Успенський піст, тісто для шуликів традиційно готували пісним, без яєць, на олії.

Шуліки на свято Маковія Для коржів: Борошно 1,5 склянки,

Вода — 1 склянка;

Сіль — 0,5 ч. л;

Сода — 0,5 ч. л .;

Соняшникова олія — 1 ст.л. Для макової затирки: Мак — 0,5 склянки;

Цукор — 0,5 склянки;

Узвар- 1 склянка;

Мед — 1 ст.л. У просіяне борошно влити теплу воду, додати сіль і соду, замісити тісто. Дати постояти, а тим часом приготувати затирку.

Добре промитий мак перетерти з цукром. У давнину використовували дерев'яну ступку і макогін, сучасні господині рекомендують блендер. Мед розчинити в узварі, з'єднати з маковою масою.

Тісто для коржів розкачати, змастити олією, злегка наколоти виделкою. Коржі випікаються з двох сторін на помірному вогні в духовці або на сковороді злегка змащеній жиром.

Готові і остиглі коржі поламати на дрібні шматочки, розкласти по мисках і залити узварно-маковою сумішшю.

Нагадаємо, на Маковія також готували макові пироги і макові рулети. В цілому під час Успенського посту страви на столі залежали від дня тижня. Церква допускає послаблення посту 17-го і 19 серпня, а також 22-го, 24-го і 27 серпня.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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