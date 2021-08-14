Зустрічайте Маковея смачно: найпростіший рецепт макового пирога без борошна
Мак — символ свята, що відзначається в суботу, 14 серпня. Воно має давні традиції. Швидкий, дієтичний рецепт макового пирога від сайту 1000. menu допоможе гідно зустріти свято.
Цей десерт актуальний для тих, хто вважає за краще продукти без глютену — до складу пирога не входить борошно.
Інгредієнти:
- Мак харчовий — 120 г
- Вершкове масло — 50 г
- Цукор — 2 ст. л.
- Яйця — 2 шт.
- Ваніль — ч. л.
Приготування:
- Підготувати форму для випічки.
- Подрібнити мак на кавомолці.
- Збити білки з половиною цукру до стійкої піни.
- Збити масло з цукром, що залишився, додати ваніль і жовтки.
- Змішати з маком.
- Поступово додати збиті білки.
- Рівномірно розподілити тісто в формі.
- Випікати 25−30 хвилин при 175°.
- Прикрасити на свій смак.
Нагадаємо, в свято Маковея прийнято дотримуватися деякіх обмежень.
Фото: 1000. menu4
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter