Зустрічайте Маковея смачно: найпростіший рецепт макового пирога без борошна

Мак — символ свята, що відзначається в суботу, 14 серпня. Воно має давні традиції. Швидкий, дієтичний рецепт макового пирога від сайту 1000. menu допоможе гідно зустріти свято.

Цей десерт актуальний для тих, хто вважає за краще продукти без глютену — до складу пирога не входить борошно.

Інгредієнти: Мак харчовий — 120 г

Вершкове масло — 50 г

Цукор — 2 ст. л.

Яйця — 2 шт.

Ваніль — ч. л. Приготування: Підготувати форму для випічки.

Подрібнити мак на кавомолці.

Збити білки з половиною цукру до стійкої піни.

Збити масло з цукром, що залишився, додати ваніль і жовтки.

Змішати з маком.

Поступово додати збиті білки.

Рівномірно розподілити тісто в формі.

Випікати 25−30 хвилин при 175°.

Прикрасити на свій смак.

Нагадаємо, в свято Маковея прийнято дотримуватися деякіх обмежень.

Фото: 1000. menu

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