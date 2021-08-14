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Зустрічайте Маковея смачно: найпростіший рецепт макового пирога без борошна

9:26 14 серпня 2021
Пиріг

Мак — символ свята, що відзначається в суботу, 14 серпня. Воно має давні традиції. Швидкий, дієтичний рецепт макового пирога від сайту 1000. menu допоможе гідно зустріти свято.

Цей десерт актуальний для тих, хто вважає за краще продукти без глютену — до складу пирога не входить борошно.

Інгредієнти:

  • Мак харчовий — 120 г
  • Вершкове масло — 50 г
  • Цукор — 2 ст. л.
  • Яйця — 2 шт.
  • Ваніль — ч. л.

Приготування:

  • Підготувати форму для випічки.
  • Подрібнити мак на кавомолці.
  • Збити білки з половиною цукру до стійкої піни.
  • Збити масло з цукром, що залишився, додати ваніль і жовтки.
  • Змішати з маком.
  • Поступово додати збиті білки.
  • Рівномірно розподілити тісто в формі.
  • Випікати 25−30 хвилин при 175°.
  • Прикрасити на свій смак.

Нагадаємо, в свято Маковея прийнято дотримуватися деякіх обмежень.

Фото: 1000. menu

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