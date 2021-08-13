Просто і оригінально: рецепт смачного борщу від переможниці «МастерШеф»

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка запропонувала рецепт маринованих помідорі, які можна їсти вже через 10 годин, розповіла правила приготування українського холодного супу — свекольника.

Вам знадобляться: 3 курячих яйця (круто)

3−4 огірка

1 літр айрану або кефіру

Зелена цибуля

кріп

200 мл овочевого бульйону

3 буряка

1 ст. ложка хрону

сіль за смаком

100 г сметани

перепелині яйця приготування Натріть буряк і яйце на тертці, очищені огірки наріжте соломкою, додайте айран. Вилийте в миску овочевий бульйон. Додайте сметану, посоліть і перемішайте.

Єлизавета Глинська з борщ

Раніше свої варіанти свекольника запропонували одеський ресторатор Сава Лібкін і кулінар Елла Іванова.

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