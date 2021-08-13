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Просто і оригінально: рецепт смачного борщу від переможниці «МастерШеф»

17:00 13 серпня 2021
Просто і оригінально: рецепт смачного борщу від переможниці «МастерШеф»

Переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка запропонувала рецепт маринованих помідорі, які можна їсти вже через 10 годин, розповіла правила приготування українського холодного супу — свекольника.

Вам знадобляться:

  • 3 курячих яйця (круто)
  • 3−4 огірка
  • 1 літр айрану або кефіру
  • Зелена цибуля
  • кріп
  • 200 мл овочевого бульйону
  • 3 буряка
  • 1 ст. ложка хрону
  • сіль за смаком
  • 100 г сметани
  • перепелині яйця

приготування

Натріть буряк і яйце на тертці, очищені огірки наріжте соломкою, додайте айран.

Вилийте в миску овочевий бульйон.

Додайте сметану, посоліть і перемішайте.

Єлизавета Глинська з борщ

Раніше свої варіанти свекольника запропонували одеський ресторатор Сава Лібкін і кулінар Елла Іванова.

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