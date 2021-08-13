Просто і оригінально: рецепт смачного борщу від переможниці «МастерШеф»
Переможниця і суддя кулінарного проекту «МастерШеф» Ліза Глинська, яка запропонувала рецепт маринованих помідорі, які можна їсти вже через 10 годин, розповіла правила приготування українського холодного супу — свекольника.
Вам знадобляться:
- 3 курячих яйця (круто)
- 3−4 огірка
- 1 літр айрану або кефіру
- Зелена цибуля
- кріп
- 200 мл овочевого бульйону
- 3 буряка
- 1 ст. ложка хрону
- сіль за смаком
- 100 г сметани
- перепелині яйця
приготування
Натріть буряк і яйце на тертці, очищені огірки наріжте соломкою, додайте айран.
Вилийте в миску овочевий бульйон.
Додайте сметану, посоліть і перемішайте.
Раніше свої варіанти свекольника запропонували одеський ресторатор Сава Лібкін і кулінар Елла Іванова.15
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