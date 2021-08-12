26.70 / 26.90 31.25 / 31.59
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Смачний та простий десерт: яблука в карамелі

21:39 12 серпня 2021
Смачний та простий десерт: яблука в карамелі

У мережі розповіли незвичайний рецепт десерту до Яблучний Спас — яблук в карамелі. Як виявилося, цю страву дуже просто приготувати, а смак виходить таким вишуканим і ніжним, що відірватися просто неможливо.

Вам знадобляться:

  • 6 яблук
  • Лимонний сік — за смаком
  • Рослинна олія
  • Борошно 100 г
  • Крохмаль 15 г
  • Яйце (білок) 3 шт
  • Молоко 150 мл
  • Цукор 280 г
  • Кунжутне насіння 1 ст л

Приготування:

Крок 1. Спочатку слід підготувати яблука. Для цього їх очищають від шкірки і серцевини і нарізають четвертинками. Краще скропити їх лимонним соком, щоб вони не потемніли. Паралельно розігрівається масло у фритюрниці, а в мисці змішується борошно з крохмалем. Після цього в суміші робиться поглиблення, куди потрібно влити молоко з білками. Все перемішується і відставляється на 10 хвилин.

Крок 2. Опускаємо в тісто по одній часточці яблука, а потім невеликими партіями обсмажуємо їх в рослинному маслі близько 1 хвилини. Обсмаживши, викладаємо їх на паперову серветку і тримаємо в теплі.

Крок 3. Це найсолодша частина рецепта — варіння карамелі. Для неї цукор розчиняється в 150 мл води і доводиться до кипіння. Сироп варять, поки не стане золотисто-коричневим, після чого його змішують з кунжутним насінням.

Важливо: до цього моменту потрібно підготувати 6 змазаних маслом мисочок.

Крок 4. Ставимо на стіл миски з крижаною водою. Яблучні дольки занурюємо в карамель і кладемо по 4 на кожну мисочку, після чого залишаємо їх застигати.

Про всі традиції Яблучного, Медового і Горіхового Спасів в серпні читайте в «ФАКТАХ».

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

Ектор Хіменес-Браво

Які ніжки: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

Коляска

Страховий стаж українцям будуть рахувати по-новому: всі деталі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.