Смачний та простий десерт: яблука в карамелі
У мережі розповіли незвичайний рецепт десерту до Яблучний Спас — яблук в карамелі. Як виявилося, цю страву дуже просто приготувати, а смак виходить таким вишуканим і ніжним, що відірватися просто неможливо.
Вам знадобляться:
- 6 яблук
- Лимонний сік — за смаком
- Рослинна олія
- Борошно 100 г
- Крохмаль 15 г
- Яйце (білок) 3 шт
- Молоко 150 мл
- Цукор 280 г
- Кунжутне насіння 1 ст л
Приготування:
Крок 1. Спочатку слід підготувати яблука. Для цього їх очищають від шкірки і серцевини і нарізають четвертинками. Краще скропити їх лимонним соком, щоб вони не потемніли. Паралельно розігрівається масло у фритюрниці, а в мисці змішується борошно з крохмалем. Після цього в суміші робиться поглиблення, куди потрібно влити молоко з білками. Все перемішується і відставляється на 10 хвилин.
Крок 2. Опускаємо в тісто по одній часточці яблука, а потім невеликими партіями обсмажуємо їх в рослинному маслі близько 1 хвилини. Обсмаживши, викладаємо їх на паперову серветку і тримаємо в теплі.
Крок 3. Це найсолодша частина рецепта — варіння карамелі. Для неї цукор розчиняється в 150 мл води і доводиться до кипіння. Сироп варять, поки не стане золотисто-коричневим, після чого його змішують з кунжутним насінням.
Важливо: до цього моменту потрібно підготувати 6 змазаних маслом мисочок.
Крок 4. Ставимо на стіл миски з крижаною водою. Яблучні дольки занурюємо в карамель і кладемо по 4 на кожну мисочку, після чого залишаємо їх застигати.
Про всі традиції Яблучного, Медового і Горіхового Спасів в серпні читайте в «ФАКТАХ».42
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