Смачний та простий десерт: яблука в карамелі

У мережі розповіли незвичайний рецепт десерту до Яблучний Спас — яблук в карамелі. Як виявилося, цю страву дуже просто приготувати, а смак виходить таким вишуканим і ніжним, що відірватися просто неможливо.

Вам знадобляться:

6 яблук

Лимонний сік — за смаком

Рослинна олія

Борошно 100 г

Крохмаль 15 г

Яйце (білок) 3 шт

Молоко 150 мл

Цукор 280 г

Кунжутне насіння 1 ст л

Приготування:

Крок 1. Спочатку слід підготувати яблука. Для цього їх очищають від шкірки і серцевини і нарізають четвертинками. Краще скропити їх лимонним соком, щоб вони не потемніли. Паралельно розігрівається масло у фритюрниці, а в мисці змішується борошно з крохмалем. Після цього в суміші робиться поглиблення, куди потрібно влити молоко з білками. Все перемішується і відставляється на 10 хвилин.

Крок 2. Опускаємо в тісто по одній часточці яблука, а потім невеликими партіями обсмажуємо їх в рослинному маслі близько 1 хвилини. Обсмаживши, викладаємо їх на паперову серветку і тримаємо в теплі.

Крок 3. Це найсолодша частина рецепта — варіння карамелі. Для неї цукор розчиняється в 150 мл води і доводиться до кипіння. Сироп варять, поки не стане золотисто-коричневим, після чого його змішують з кунжутним насінням.

Важливо: до цього моменту потрібно підготувати 6 змазаних маслом мисочок.

Крок 4. Ставимо на стіл миски з крижаною водою. Яблучні дольки занурюємо в карамель і кладемо по 4 на кожну мисочку, після чого залишаємо їх застигати.

Про всі традиції Яблучного, Медового і Горіхового Спасів в серпні читайте в «ФАКТАХ».

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