5 правил смачної окрошки: шеф-кухар Величко поділився універсальним рецептом річного супу

Колишній бренд-шеф ресторанів компанії «Ресторани Сави Лібкіна» Андрій Величко, який нині веде кулінарну рубрику в Facebook, пояснив правила приготування «справжньої» окрошки (раніше докладний рецепт страви запропонував його колишній шеф) .

Правило № 1 «Окрошка — суп холодний»

Суп важливо подавати і вживати холодним. Тому для того, щоб суп не нагрівся під час трапези, тарілки попередньо потрібно залишити на кілька годин в морозильнику.

Правило № 2 «Нарізка окрошки»

Головне правило тут таке — немає правила. Любите подрібніше — будь ласка! Ви любитель великої, брутальної нарізки — так заради бога. Головне — окрошка повинна бути вам смачною.

Правило № 3 «Заправка»

Найбільш відомі варіанти заправки — кефір і квас. Але в першому випадку до кисломолочному напою бажано додати трохи сильногазованої води — так смак стане більш яскравим і «колючим». Але є ще третій, четвертий і п'ятий варіант заправки — айран, йогурт, молочна сироватка і інше. Але в будь-якому випадку заправці варто надати смаку, наприклад, додавши ложечку гострої гірчиці або вершкового хрону.

Правило № 4 «Основний інгредієнт»

Підійде будь-яка основа, починаючи з докторської ковбаси, до копченої скумбрії, лосося або вугра. Також приготувати смачну окрошку можна і з грибами, і з бобовими, адже вегетаріанські рецепти теж влітку дуже популярні.

Головне правило правильної окрошки дуже просте — вам повинно бути смачно.