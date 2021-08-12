26.71 / 26.90 31.26 / 31.60
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

5 правил смачної окрошки: шеф-кухар Величко поділився універсальним рецептом річного супу

16:38 12 серпня 2021
5 правил смачної окрошки: шеф-кухар Величко поділився універсальним рецептом річного супу

Колишній бренд-шеф ресторанів компанії «Ресторани Сави Лібкіна» Андрій Величко, який нині веде кулінарну рубрику в Facebook, пояснив правила приготування «справжньої» окрошки (раніше докладний рецепт страви запропонував його колишній шеф) .

Правило № 1 «Окрошка — суп холодний»

Суп важливо подавати і вживати холодним. Тому для того, щоб суп не нагрівся під час трапези, тарілки попередньо потрібно залишити на кілька годин в морозильнику.

Правило № 2 «Нарізка окрошки»

Головне правило тут таке — немає правила. Любите подрібніше — будь ласка! Ви любитель великої, брутальної нарізки — так заради бога. Головне — окрошка повинна бути вам смачною.

Правило № 3 «Заправка»

Найбільш відомі варіанти заправки — кефір і квас. Але в першому випадку до кисломолочному напою бажано додати трохи сильногазованої води — так смак стане більш яскравим і «колючим». Але є ще третій, четвертий і п'ятий варіант заправки — айран, йогурт, молочна сироватка і інше. Але в будь-якому випадку заправці варто надати смаку, наприклад, додавши ложечку гострої гірчиці або вершкового хрону.

Правило № 4 «Основний інгредієнт»

Підійде будь-яка основа, починаючи з докторської ковбаси, до копченої скумбрії, лосося або вугра. Також приготувати смачну окрошку можна і з грибами, і з бобовими, адже вегетаріанські рецепти теж влітку дуже популярні.

Головне правило правильної окрошки дуже просте — вам повинно бути смачно.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» запропонували рецепт пісної окрошки з грибами. А шеф-кухар Василь Лифаря поділився секретами приготування цього блюда з трьома видами м'яса на квасі.

61

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсіонер

В Україні змінили порядок підтвердження трудового стажу для отримання пенсії: кого це стосується

Ектор Хіменес-Браво

Які ніжки: Ектор Хіменес-Браво показав кохану

Спека

В Україну йде 40-градусна спека: синоптикиня назвала дату

Медуза

Прогулянка не для людей зі слабкими нервами: відпочиваючі показали «фарш з медуз» у Кирилівці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.