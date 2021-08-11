Рецепт кабачкової ікри з томатами від Володимира Ярославського: пальчики оближеш!

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярославський, який розкрив секрети приготування «повітряної» сирної запіканки і ледачих вареників з білим шоколадом, розповів, як готувати улюблену літню страву українців — кабачкову ікру.

Рецепт він опублікував в Instagram .

Вам знадобляться:

800 г цукіні

250 г моркви

150 г цибулі

10 г часник

50 мл масло рослинне для смаження

200 г томатів у власному соку

сіль, перець чорний і запашний

50 г вершкового масла

Важливо: якщо шкірка у кабачків щільна і її неможливо проткнути нігтем — зрізаємо, якщо ж молода — залишаємо.

Для приготування ікри вам потрібна велика сковорода з високими бортами або дуже великий сотейник. Продукти нарізаємо досить довільно — я ріжу тоненькими скибочками моркву і кабачок, цибулю — соломкою, а часник — пластинками.

На сковороду наливаємо рослинне масло, в неї кидаємо моркву, обсмажуємо до початку рум`яності, додаємо цибулю, обсмажуємо разом до красивого кольору.

Додаємо кабачок і часник, намагаючись трохи обсмажити, помішуючи і додаємо помідори.

Даємо всьому добре протушкувати на повільному вогні, періодично помішуючи, щоб зайва рідина практично випарувалася, майже наприкінці приготування додаємо сіль і перець, свіжозмелений в ступці (так смачніше).

Уже в готові овочі, м'які і без рідини, додаємо вершкове масло, перемішуємо і відставляємо овочі, щоб охололи.

Далі доведеться попрацювати занурювальним блендером (можна і барним), подрібнюючи суміш. Пробуємо, за при необхідності ще додаємо сіль.

Все готово!