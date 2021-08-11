Простий пиріг зі сливами: популярний рецепт з газети The New York Times
На зміну сезону вишень, з яких можна було приготувати чудові пиріжки за рецептом шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво, настала черга слив. Пропонуємо приготувати зі сливами простий, але дивовижний на смак пиріг. Його рецепт вперше з'явився у газеті The New York Times у 1983 році. Протягом декількох десятиліть на прохання читачок редакція повторювала публікацію: попри простоту інгредієнтів і процесу приготування, сливовий пиріг вражає своїм вишуканим смаком. Переконайтеся самі. Для пирога найкраще підходить слива сорту «угорка». Але можна експериментувати й з іншими сортами. Головне, щоб кісточка легко відокремлювалася від м'якоті, яка потоне у м'якому бісквітному тесті.
Сливовий пиріг
Продукти для приготування
1 склянка цукру
½ склянки розм'якшеного масла (112 г)
1 склянка борошна (160 г)
1 чайна ложка розпушувача
2 яйця
Дрібка солі
12 слив розрізати навпіл і видалити кісточку
Лимонний сік і кориця — за бажанням. Але в класичному рецепті ці інгредієнти обов'язкові.
Поки духовка розігрівається до 200 градусів, збийте цукор і масло до світлого кольору. У суміш по черзі додайте яйця і перемішайте. Пишності домагатися не треба. Потім в яєчно-масляну суміш просійте борошно з розпушувачем і перемішайте до однорідності. Форму (діаметром не більше 24 см або прямокутну 20 на 24 см, оскільки тіста не дуже багато) для пирога змастіть маслом (альтернатива — пергамент), вилийте тісто.
Зверху на тісто викладаємо половинки слив зрізом вгору. Можна спробувати й шкіркою вгору, але тоді сливи напевно потонуть і у вас вийти закритий пиріг. Сливи скропити лимонним соком і посипати корицею, змішаною з цукром. Випікати близько 40−50 хвилин до золотистого кольору бісквіта.
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