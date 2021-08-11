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Святкуємо Маковія: простий рецепт традиційного макового рулета

12:17 11 серпня 2021
Рулет з маком

На Медовий Спас (Маковій), який святкуватиметься у суботу, 14 серпня, прийнято готувати випічку з маком. Традиційним частуванням вважалися шулики — коржики з пісного тіста, які дрібно ламалися та заливалися солодкою маковою затиркою. Адже цього дня починається й Успенський піст — страви належало готувати без масла.

Втім, ті, хто не дотримується посту, може скористатися й іншим рецептом випічки, в яку додають і масло, і молоко, і яйця, приготувавши маковий рулет.

Інгредієнти:
Борошно — від 500 гр, скільки візьме тісто.
Молоко — півсклянки.
Яйця — 2 штуки.
Цукор — 50 гр.
Дріжджі — 6 гр.
Масло вершкове — 150 гр.
150 гр маку для начинки.
Сіль за смаком.

Приготування:

  • Всипати у молоко дріжджі і залишити їх до розчинення.
  • Просіяти борошно, додавши цукор з сіллю, трохи води та почати замішувати тісто.
  • Влити в нього молоко з дріжджами, розтоплене вершкове масло. Тісто не має прилипати до рук — під час вимішування додавайте за необхідності борошна.
  • Залишити тісто у теплому місці, поки воно не збільшиться вдвічі.
  • Мак для начинки залити окропом, а згодом подрібнити блендером та додати цукор.
  • Розкачати тісто, викласти начинку і згорнути в рулет.
  • Випікати у духовці, розігрітій до 180 градусів. Перед завершенням процесу рулет можна змастити жовтком.

Раніше кулінарний блогер Марина Адамович запропонувала рецепт торта з родзинками, маком та горіхами з ніжним сметанним кремом. Цей торт ще називають «Казка».

А ведуча кулінарного шоу «МайстерШеф» Ліза Глинська поділилася секретами випічки з маком. За її словами, краще використовувати блакитний мак — у нього пряний смак з трохи горіховим відтінком.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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