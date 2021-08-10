Святкове меню на Яблучний Спас: 5 оригінальних рецептів

Наступного тижня, 19 серпня, християни святкуватимуть Яблучний Спас. П'ять смачних рецептів з яблуками від УНІАН допоможуть підготуватися до свята.

Яблучне повидло

Яблука миються та чистяться, видаляється насіння. Викласти на деко і поставити на 20 хвилин в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку. Запечені яблука подрібнюються в блендері та пропускаються через сито. Пюре перекладається в каструлю та засипається цукром. Вариться на сильному вогні приблизно 30 хвилин. Коли повидло відстає від стінок каструлі і не розтікається, значить воно готове.

Яблучні оладки

Яблука очищаються від шкірки та насіння. Натираються на крупній тертці або в блендері. Змішуються з цукром і яйцями. Додаються ваніль та сода. Поступово — борошно. Розігрівається сковорода з маслом, і оладки обсмажуються кілька хвилин з двох сторін.

Курячі грудки з яблуком

Яблуко очищається від шкірки та насіння. Лук та яблуко ріжуться й обсмажуються на сковороді до м'якості. Додаються бульйон, нарізаний чорнослив і гірчиця. Гаситься 5 хвилин. Крупно ріжеться куряча грудка та лягає в сковороду. Гаситься під кришкою 15 хвилин. У блюдо вливаються вершки, солити иа перчити за смаком, додається зелень. Вимикається вогонь і залишається на 5 хвилин під кришкою.

Пончики з яблуками

Інгредієнти:

• Яблука — 4 шт.

• Молоко — 0,5 ст.

• Кефір — 0,5 ст.

• Дріжджі живі 50 м

• Цукор — 150 г.

• Яйця — 1 шт.

• Борошно — 400 г.

Приготування:

Молоко та кефір змішуються та підігріваються до кімнатної температури. В молочну суміш додаються дріжджі. Вбиваються яйце та ложка цукру. Перемішується тісто та вливається масло. Поступово всипається борошно, замішується м'яке тісто. Воно залишається на годину. Яблука натираються на крупній тертці та змішуються з рештою цукру.

Тісто обробляється на однакові шматки та розкочується в кульки. Кожен пончик наповнюється яблучною начинкою та защипується. Сформовані пончики залишаються на 10 хвилин і обсмажуються в сковороді з великою кількістю масла. Готові пончики викладаються на серветку, щоб стік жир.