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Улюблена страва азійської кухні: полуничні моті від Ектора Хіменеса-Браво

9:31 10 серпня 2021
полуничні моті

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом смачного пирога зі свіжої чорницею, розповів про одну з його улюблених страв азійської кухні — полуничні моті.

У Instagram він виклавши відео, показавши процес приготування моті.


Інгредієнти:

  • Цукрова пудра — 200 гр.
  • Вода (або фруктовий сік, але тоді менше цукру) — 200 гр.
  • Рисове клейке борошно — 100 гр.
  • Полуниця — 100 гр.
  • Крем сир — 250 гр.
  • Цукрова пудра — 50 гр.
  • Розмарин — 5 гр.

Приготування.

  • Цукрову пудру, воду або сік (у даному випадку сік полуниці) і рисове борошно змішати до однорідного тіста.
  • Тісто можна поставити на водяну баню і помішувати кожні дві хвилини, поки воно не загусне і не стане одним густим шматком. Або ж поставити його у мікрохвильовку на інтервалі у 1 хвилину весь час перемішуючи, поки не вийде потрібна текстура.
  • Тісто викласти на дошку і дуже рясно присипати кукурудзяним крохмалем. Розкачати максимально тонко та нарізати квадратами.
  • Для начинки змішати трохи полуничного пюре, крем сир і цукрову пудру, додавши дрібно рубаний розмарин.
  • З квадратика тесту зчистити зайвий крохмаль, покласти у середину начинку і цілу полуницю. Загорнути краї та відщипнути зайве тісто.
  • Дно посуду присипати крохмалем, що б моті не прилипли. Можна відразу їсти або ж заморозити.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом солодкої ягідної випічки, для якої традиційно використовують вишню, але якщо її сезон вже закінчився, то у якості начинки можна використовувати і яблука.

А ще суддя кулінарного шоу розповідав, як готувати смачну страву для сімейного обіду — ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню та квасолею.

Фото — скріншот.

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