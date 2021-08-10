Улюблена страва азійської кухні: полуничні моті від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя кулінарного шоу «МайстерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який раніше поділився рецептом смачного пирога зі свіжої чорницею, розповів про одну з його улюблених страв азійської кухні — полуничні моті.

У Instagram він виклавши відео, показавши процес приготування моті.



Інгредієнти: Цукрова пудра — 200 гр.

Вода (або фруктовий сік, але тоді менше цукру) — 200 гр.

Рисове клейке борошно — 100 гр.

Полуниця — 100 гр.

Крем сир — 250 гр.

Цукрова пудра — 50 гр.

Розмарин — 5 гр.

Приготування. Цукрову пудру, воду або сік (у даному випадку сік полуниці) і рисове борошно змішати до однорідного тіста.

Тісто можна поставити на водяну баню і помішувати кожні дві хвилини, поки воно не загусне і не стане одним густим шматком. Або ж поставити його у мікрохвильовку на інтервалі у 1 хвилину весь час перемішуючи, поки не вийде потрібна текстура.

Тісто викласти на дошку і дуже рясно присипати кукурудзяним крохмалем. Розкачати максимально тонко та нарізати квадратами.

Для начинки змішати трохи полуничного пюре, крем сир і цукрову пудру, додавши дрібно рубаний розмарин.

З квадратика тесту зчистити зайвий крохмаль, покласти у середину начинку і цілу полуницю. Загорнути краї та відщипнути зайве тісто.

Дно посуду присипати крохмалем, що б моті не прилипли. Можна відразу їсти або ж заморозити.

Раніше Ектор Хіменес-Браво поділився рецептом солодкої ягідної випічки, для якої традиційно використовують вишню, але якщо її сезон вже закінчився, то у якості начинки можна використовувати і яблука.

А ще суддя кулінарного шоу розповідав, як готувати смачну страву для сімейного обіду — ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню та квасолею.

Фото — скріншот.

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