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«Фантастичний вершковий смак»: Григорій Герман поділився рецептом скремблу з яєць

10:46 9 серпня 2021
Яєчний скрембл

Ведучий і шеф-кухар Григорій Герман, який раніше запропонував рецепт маринованих кабачків, розповів, як приготувати скрембл з яєчного білка з фантастично вершковим смаком.

«Для мене скрембл, напевно, топчик серед страв з яєць. У нього такий фантастичний вершковий смак, плюс можливість приготувати його напіврідким, напівсирим (якщо впевнені у свіжості та якості яєць). Але там же яєць (штуки три мінімум на 1 порцію) і масла (десь грам 15 на одне яйце)… Коротше надзвичайно смачно, але так само і калорійно», — пише він в Instagram. І додає, що саме через калорійності страви він зробить його з білка.

Григорій Герман, який показав процес завантаження продуктів в каструлю, додав: «Технологія, до речі, одна і та ж: яйця та масло — в каструльку. Нагріваємо — знімаємо — нагріваємо — знімаємо. І весь час помішувати».

Раніше Григорій Герман поділився рецептом пулькогі — корейського шашлику.

Фото — скріншот.

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