26.78 / 26.99 31.53 / 31.90
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Молодий кролик по-італійському: дієтичний рецепт від Тетяни Мокріді

16:49 8 серпня 2021
кролик

Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує знайомити з цікавими рецептами європейської кухні. На цей раз Мокріді розповіла, як приготувати кролика по-італійському. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, це традиційне блюдо жителів італійського острова Іск'я. В автентичному рецепті використовують м'ясо двомісячного кролика. Чим старша особина, тим довше буде готуватися м'ясо.

Кролик по-італійському

На одного кролика:

  • Томатний сік — 0,5 -1,0 л;
  • Часник — 1 головка;
  • Розмарин, прованські трави, сіль, перець.

Кролика порізати, вимочити кілька годин у холодній воді, промокнути паперовим рушником, посолити, поперчити, додати трави.
М'ясо разом з часником помістити в рукав для запікання, влити томатний сік. Запікати в духовці при 180 градусах, перевертаючи. Готувати 60−120 хвилин в залежності від ваги, розміру і віку.

Нагадаємо, Павло Зібров раніше розповів, як приготувати кролика у сметані. А ресторатор Сава Лібкін поділився секретами приготування овочевого рагу з кроликом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

31

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Великий стаж — не завжди висока пенсія: названо особливості пенсійного законодавства країни

Медузи

А обіцяли «море без медуз»: турист показав, як виглядають пляжі в Кирилівці

День народження Ротару

Помічник розкрив правду щодо силіконової маски Софії Ротару

Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

Вітер зіграв з Лілією Ребрик злий жарт: кадри, які не потраплять в телеефір

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.