Молодий кролик по-італійському: дієтичний рецепт від Тетяни Мокріді
Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує знайомити з цікавими рецептами європейської кухні. На цей раз Мокріді розповіла, як приготувати кролика по-італійському. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, це традиційне блюдо жителів італійського острова Іск'я. В автентичному рецепті використовують м'ясо двомісячного кролика. Чим старша особина, тим довше буде готуватися м'ясо.
Кролик по-італійському
На одного кролика:
- Томатний сік — 0,5 -1,0 л;
- Часник — 1 головка;
- Розмарин, прованські трави, сіль, перець.
Кролика порізати, вимочити кілька годин у холодній воді, промокнути паперовим рушником, посолити, поперчити, додати трави.
М'ясо разом з часником помістити в рукав для запікання, влити томатний сік. Запікати в духовці при 180 градусах, перевертаючи. Готувати 60−120 хвилин в залежності від ваги, розміру і віку.
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Фото https://ua.depositphotos.com/31
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