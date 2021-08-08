Молодий кролик по-італійському: дієтичний рецепт від Тетяни Мокріді

Директор Школи леді Тетяна Мокріді продовжує знайомити з цікавими рецептами європейської кухні. На цей раз Мокріді розповіла, як приготувати кролика по-італійському. М'ясо, запечене в томатному соці і прованських травах, це традиційне блюдо жителів італійського острова Іск'я. В автентичному рецепті використовують м'ясо двомісячного кролика. Чим старша особина, тим довше буде готуватися м'ясо.

Кролик по-італійському На одного кролика: Томатний сік — 0,5 -1,0 л;

Часник — 1 головка;

Розмарин, прованські трави, сіль, перець. Кролика порізати, вимочити кілька годин у холодній воді, промокнути паперовим рушником, посолити, поперчити, додати трави.

М'ясо разом з часником помістити в рукав для запікання, влити томатний сік. Запікати в духовці при 180 градусах, перевертаючи. Готувати 60−120 хвилин в залежності від ваги, розміру і віку.

Нагадаємо, Павло Зібров раніше розповів, як приготувати кролика у сметані. А ресторатор Сава Лібкін поділився секретами приготування овочевого рагу з кроликом.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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