«Не залишить байдужим»: рецепт ідеального пюре від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував рецепт, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Якщо не позбуватися картопляної шкірки, а пустити її в діло, і не пошкодувати вершкового масла, то картопля буде не гарніром, а делікатесом. «Це пюре не залишить байдужим нікого», — обіцяє шеф-кухар.

Ідеальне картопляне пюре На 0,5 кг картоплі (зі шкіркою) знадобляться: 50 г молока;

50 г вершків;

100 г вершкового масла. Картоплю очистити, відварити. Поки вариться, шкірку картоплі залити молоком і вершками, нагріти.

Відварену картоплю перетерти через сито, додати в пюре молочно-вершкову масу. Поступово по шматочку додати масло. Пюре повинно бути досить жирним, щоб відставати від стінок посуду.

Картопляну шкірку підсушити в мікрохвильовій печі, прикрасити блюдо отриманими чіпсами.

Нагадаємо, з картоплі можна приготувати ще одне смачне блюдо: овочі, фаршировані томатами і сиром. Для літнього обіду добре підходить і картопляний суп з яйцем.

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