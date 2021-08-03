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«Не залишить байдужим»: рецепт ідеального пюре від Ектора Хіменеса-Браво

9:02 3 серпня 2021
пюре

Суддя «Майстер-Шеф» Ектор Хіменес-Браво запропонував рецепт, як приготувати ідеальне картопляне пюре. Якщо не позбуватися картопляної шкірки, а пустити її в діло, і не пошкодувати вершкового масла, то картопля буде не гарніром, а делікатесом. «Це пюре не залишить байдужим нікого», — обіцяє шеф-кухар.

Ідеальне картопляне пюре

На 0,5 кг картоплі (зі шкіркою) знадобляться:

  • 50 г молока;
  • 50 г вершків;
  • 100 г вершкового масла.

Картоплю очистити, відварити. Поки вариться, шкірку картоплі залити молоком і вершками, нагріти.
Відварену картоплю перетерти через сито, додати в пюре молочно-вершкову масу. Поступово по шматочку додати масло. Пюре повинно бути досить жирним, щоб відставати від стінок посуду.
Картопляну шкірку підсушити в мікрохвильовій печі, прикрасити блюдо отриманими чіпсами.

Нагадаємо, з картоплі можна приготувати ще одне смачне блюдо: овочі, фаршировані томатами і сиром. Для літнього обіду добре підходить і картопляний суп з яйцем.

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