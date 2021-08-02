Ідеальна страва для літа: названі п'ять смачних рецептів оладок з кабачків
Фіналістка шоу «МайстерШеф. Професіонали» Юлія Прохода, яка раніше розкрила секрети приготування черешневого сорбету, поділилася кількома рецептами страв із сезонних кабачків.
Сайт «СТБ» пропонує відразу п'ять різних рецептів оладок, в тому числі й солодких.
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Оладки з цукром
Інгредієнти:
- Кабачки — 450 г;
- Цукор — 3−4 ст. л .;
- Яйце — 1 шт .;
- Сіль — ½ ч. Л .;
- Борошно — ½ ст.
Приготування:
- Кабачки очистити від шкірки і натерти на дрібній тертці.
- Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати.
- Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум'янсті.
- Подавати зі сметаною або варенням.
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Оладки із зеленню
Інгредієнти:
- Кабачки — 500 г;
- Яйце — 1 шт .;
- Борошно — 2 ст. л .;
- Свіжий кріп;
- Часник — 1 зубчик;
- Зелена цибуля.
Приготування:
- Кабачки натерти на крупній тертці.
- Нарізати цибулю і кріп. Додати до кабачків. Перемішати.
- Додати яйце, вичавити часник. Посолити.
- Всипати борошно, знову перемішати до однорідності.
- Обсмажити на рослинному маслі кілька хвилин з кожного боку.
- Подавати як гарнір до м'яса або як самостійне блюдо зі сметаною.
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Оладки з яйцем
Інгредієнти:
- Кабачки — 500 г;
- Яйце — 1 шт .;
- Сіль — ½ ч. Л .;
- Цукор — 1 ст. л .;
- Борошно — ½ ст.
Приготування:
- Кабачки натерти на тертці.
- Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор.
- Всипати борошно, перемішати.
- Розігріти рослинну олію. Викласти ложкою невеликі оладки на пательню.
- Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум'яними.
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Оладки з сиром
Інгредієнти:
- Терті кабачки — 4 ст.;
- Рослинна олія — 2 ст. л.;
- Цибулина — 2 шт.;
- Часник — 2 зубчики;
- Рубана зелень — 3 ст. л.;
- Яйця — 3 шт.;
- Хлібні крихти — 1 ст.;
- Тертий твердий сир — 1 ст.;
Приготування:
- Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин.
- Додати подрібнений часник і кабачки, готувати на середньому вогні близько 5 хвилин.
- Додати рубану зелень, щіпку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню.
- Перекласти у миску. Додати яйця, хлібні крихти або кришені крекери, стакан тертого сиру.
- Перемішати і сформувати коржі діаметром 7−8 см.
- Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні.
- Обсмажувати оладки по 3−4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
- Готові оладки викласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.
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Оладки з панірувальними сухарями
Інгредієнти:
- Великий кабачок;
- Яйця — 1−2 шт .;
- Панірувальні сухарі — ½ ст .;
- Сіль — ½ ч. л.;
- Цукор — 1 ст. л.
Приготування:
- Кабачок вимити, очистити і натерти на крупній тертці.
- Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Віджати сік, злити.
- Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю і цукром. Ретельно перемішати.
- Розігріти у пательні олію.
- Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум'яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин.
- Подавати зі сметаною, варенням або цукром.
Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати неймовірно популярну літню страву — оладки з цукіні, але з секретом. Фішка — у кольорі страви, який забезпечує сезонна зелень.
Фото: https://ua.depositphotos.com.238
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