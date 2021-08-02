Ідеальна страва для літа: названі п'ять смачних рецептів оладок з кабачків

Фіналістка шоу «МайстерШеф. Професіонали» Юлія Прохода, яка раніше розкрила секрети приготування черешневого сорбету, поділилася кількома рецептами страв із сезонних кабачків.

Сайт «СТБ» пропонує відразу п'ять різних рецептів оладок, в тому числі й солодких.

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Оладки з цукром

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти: Кабачки — 450 г;

Цукор — 3−4 ст. л .;

Яйце — 1 шт .;

Сіль — ½ ч. Л .;

Борошно — ½ ст.

Приготування: Кабачки очистити від шкірки і натерти на дрібній тертці.

Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати.

Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум'янсті.

Подавати зі сметаною або варенням.

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Оладки із зеленню

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти: Кабачки — 500 г;

Яйце — 1 шт .;

Борошно — 2 ст. л .;

Свіжий кріп;

Часник — 1 зубчик;

Зелена цибуля.

Приготування: Кабачки натерти на крупній тертці.

Нарізати цибулю і кріп. Додати до кабачків. Перемішати.

Додати яйце, вичавити часник. Посолити.

Всипати борошно, знову перемішати до однорідності.

Обсмажити на рослинному маслі кілька хвилин з кожного боку.

Подавати як гарнір до м'яса або як самостійне блюдо зі сметаною.

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Оладки з яйцем

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти: Кабачки — 500 г;

Яйце — 1 шт .;

Сіль — ½ ч. Л .;

Цукор — 1 ст. л .;

Борошно — ½ ст.

Приготування: Кабачки натерти на тертці.

Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор.

Всипати борошно, перемішати.

Розігріти рослинну олію. Викласти ложкою невеликі оладки на пательню.

Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум'яними.

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Оладки з сиром

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти: Терті кабачки — 4 ст.;

Рослинна олія — 2 ст. л.;

Цибулина — 2 шт.;

Часник — 2 зубчики;

Рубана зелень — 3 ст. л.;

Яйця — 3 шт.;

Хлібні крихти — 1 ст.;

Тертий твердий сир — 1 ст.;

Приготування: Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин.

Додати подрібнений часник і кабачки, готувати на середньому вогні близько 5 хвилин.

Додати рубану зелень, щіпку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню.

Перекласти у миску. Додати яйця, хлібні крихти або кришені крекери, стакан тертого сиру.

Перемішати і сформувати коржі діаметром 7−8 см.

Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні.

Обсмажувати оладки по 3−4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Готові оладки викласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.

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Оладки з панірувальними сухарями

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти: Великий кабачок;

Яйця — 1−2 шт .;

Панірувальні сухарі — ½ ст .;

Сіль — ½ ч. л.;

Цукор — 1 ст. л.

Приготування: Кабачок вимити, очистити і натерти на крупній тертці.

Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Віджати сік, злити.

Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю і цукром. Ретельно перемішати.

Розігріти у пательні олію.

Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум'яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин.

Подавати зі сметаною, варенням або цукром.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати неймовірно популярну літню страву — оладки з цукіні, але з секретом. Фішка — у кольорі страви, який забезпечує сезонна зелень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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