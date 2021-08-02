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Книга рецептів

Ідеальна страва для літа: названі п'ять смачних рецептів оладок з кабачків

15:41 2 серпня 2021
Оладки з кабачків

Фіналістка шоу «МайстерШеф. Професіонали» Юлія Прохода, яка раніше розкрила секрети приготування черешневого сорбету, поділилася кількома рецептами страв із сезонних кабачків.

Сайт «СТБ» пропонує відразу п'ять різних рецептів оладок, в тому числі й солодких.

* * *

Оладки з цукром

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти:

  • Кабачки — 450 г;
  • Цукор — 3−4 ст. л .;
  • Яйце — 1 шт .;
  • Сіль — ½ ч. Л .;
  • Борошно — ½ ст.

Приготування:

  • Кабачки очистити від шкірки і натерти на дрібній тертці.
  • Додати цукор, сіль, яйце. Всипати борошно. Перемішати.
  • Смажити на середньому вогні кілька хвилин з кожного боку до рум'янсті.
  • Подавати зі сметаною або варенням.

* * *

Оладки із зеленню

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти:

  • Кабачки — 500 г;
  • Яйце — 1 шт .;
  • Борошно — 2 ст. л .;
  • Свіжий кріп;
  • Часник — 1 зубчик;
  • Зелена цибуля.

Приготування:

  • Кабачки натерти на крупній тертці.
  • Нарізати цибулю і кріп. Додати до кабачків. Перемішати.
  • Додати яйце, вичавити часник. Посолити.
  • Всипати борошно, знову перемішати до однорідності.
  • Обсмажити на рослинному маслі кілька хвилин з кожного боку.
  • Подавати як гарнір до м'яса або як самостійне блюдо зі сметаною.

* * *

Оладки з яйцем

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти:

  • Кабачки — 500 г;
  • Яйце — 1 шт .;
  • Сіль — ½ ч. Л .;
  • Цукор — 1 ст. л .;
  • Борошно — ½ ст.

Приготування:

  • Кабачки натерти на тертці.
  • Додати 1 яйце і добре перемішати. Додати сіль і цукор.
  • Всипати борошно, перемішати.
  • Розігріти рослинну олію. Викласти ложкою невеликі оладки на пательню.
  • Смажити кілька хвилин з кожного боку, поки оладки не стануть рум'яними.

* * *

Оладки з сиром

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти:

  • Терті кабачки — 4 ст.;
  • Рослинна олія — 2 ст. л.;
  • Цибулина — 2 шт.;
  • Часник — 2 зубчики;
  • Рубана зелень — 3 ст. л.;
  • Яйця — 3 шт.;
  • Хлібні крихти — 1 ст.;
  • Тертий твердий сир — 1 ст.;

Приготування:

  • Дрібно нарізати цибулю, смажити на олії 5 хвилин.
  • Додати подрібнений часник і кабачки, готувати на середньому вогні близько 5 хвилин.
  • Додати рубану зелень, щіпку чорного перцю, перемішати і зняти з вогню.
  • Перекласти у миску. Додати яйця, хлібні крихти або кришені крекери, стакан тертого сиру.
  • Перемішати і сформувати коржі діаметром 7−8 см.
  • Налити на пательню олію шаром 1 см, розігріти на середньому вогні.
  • Обсмажувати оладки по 3−4 штуки за раз до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.
  • Готові оладки викласти на блюдо, можна посипати зверху тертим сиром.

* * *

Оладки з панірувальними сухарями

Фото з https://www.stb.ua/

Інгредієнти:

  • Великий кабачок;
  • Яйця — 1−2 шт .;
  • Панірувальні сухарі — ½ ст .;
  • Сіль — ½ ч. л.;
  • Цукор — 1 ст. л.

Приготування:

  • Кабачок вимити, очистити і натерти на крупній тертці.
  • Дати постояти деякий час, щоб пустив сік. Віджати сік, злити.
  • Додати яйце і панірувальні сухарі, приправити сіллю і цукром. Ретельно перемішати.
  • Розігріти у пательні олію.
  • Великою ложкою викласти оладки, обсмажити з одного боку до рум'яності, перевернути, обсмажити ще кілька хвилин.
  • Подавати зі сметаною, варенням або цукром.

Раніше суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував приготувати неймовірно популярну літню страву — оладки з цукіні, але з секретом. Фішка — у кольорі страви, який забезпечує сезонна зелень.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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