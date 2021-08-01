Цибуля та трохи вина: Тетяна Мокріді розповіла секрет приготування «супу французьких бідняків»

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка нещодавно поділилася рецептом французького пирога киш Лорен, пояснила у своєму Instagram, як приготувати французький цибулевий суп.

Ця страва популярно у бідняків з Франції, так як для нього потрібні тільки цибулю і трохи вина. При цьому суп часто подають в кращих ресторанах.

Інгредієнти: 1 кг ріпчастої цибулі

50 г вершкового масла

1 ст.л. цукру

2 ч.л. солі

3 ст.л. борошна

200 мл білого сухого вина

1,5 л курячого або яловичого бульйону

чорний мелений перець Для подачі: 4 скибки багета

100 г напівтвердого сиру (Конте, Грюйєр, Емменталь) Приготування: У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло. Додати цибулю, сіль і цукор. Гасити на повільному вогні, часто помішуючи до золотого кольору 20−25 хвилин. Посипати цибулю борошном, обсмажити ще 2−3 хвилини. Влити вино, довести до кипіння, варити на середньому вогні до повного випаровування вина. Влити бульйон, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити суп 40−50 хвилин. Лук повинен добре розваритися, суп трохи загуснути. Приготувати грінки: 5−7 хвилин у духовці 180ºС. Суп розлити по чавунним або керамічним горщиках, покласти тост, присипати сиром, запекти в духовці.

Раніше Мокріді опублікувала рецепт страви, яке врятує при будь-якій спеці.

Фото з Instagram mokridi_tetyana

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