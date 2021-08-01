Цибуля та трохи вина: Тетяна Мокріді розповіла секрет приготування «супу французьких бідняків»
Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка нещодавно поділилася рецептом французького пирога киш Лорен, пояснила у своєму Instagram, як приготувати французький цибулевий суп.
Ця страва популярно у бідняків з Франції, так як для нього потрібні тільки цибулю і трохи вина. При цьому суп часто подають в кращих ресторанах.
Інгредієнти:
- 1 кг ріпчастої цибулі
- 50 г вершкового масла
- 1 ст.л. цукру
- 2 ч.л. солі
- 3 ст.л. борошна
- 200 мл білого сухого вина
- 1,5 л курячого або яловичого бульйону
- чорний мелений перець
Для подачі:
- 4 скибки багета
- 100 г напівтвердого сиру (Конте, Грюйєр, Емменталь)
Приготування:
- У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло. Додати цибулю, сіль і цукор. Гасити на повільному вогні, часто помішуючи до золотого кольору 20−25 хвилин.
- Посипати цибулю борошном, обсмажити ще 2−3 хвилини.
- Влити вино, довести до кипіння, варити на середньому вогні до повного випаровування вина.
- Влити бульйон, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити суп 40−50 хвилин. Лук повинен добре розваритися, суп трохи загуснути.
- Приготувати грінки: 5−7 хвилин у духовці 180ºС.
- Суп розлити по чавунним або керамічним горщиках, покласти тост, присипати сиром, запекти в духовці.
Раніше Мокріді опублікувала рецепт страви, яке врятує при будь-якій спеці.
Фото з Instagram mokridi_tetyana135
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