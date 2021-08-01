26.75 / 26.97 31.64 / 32.04
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Цибуля та трохи вина: Тетяна Мокріді розповіла секрет приготування «супу французьких бідняків»

16:59 1 серпня 2021
Суп

Директор Школи леді Тетяна Мокріді, яка нещодавно поділилася рецептом французького пирога киш Лорен, пояснила у своєму Instagram, як приготувати французький цибулевий суп.

Ця страва популярно у бідняків з Франції, так як для нього потрібні тільки цибулю і трохи вина. При цьому суп часто подають в кращих ресторанах.

Інгредієнти:

  • 1 кг ріпчастої цибулі
  • 50 г вершкового масла
  • 1 ст.л. цукру
  • 2 ч.л. солі
  • 3 ст.л. борошна
  • 200 мл білого сухого вина
  • 1,5 л курячого або яловичого бульйону
  • чорний мелений перець

Для подачі:

  • 4 скибки багета
  • 100 г напівтвердого сиру (Конте, Грюйєр, Емменталь)

Приготування:

  1. У каструлі з товстим дном розтопити вершкове масло. Додати цибулю, сіль і цукор. Гасити на повільному вогні, часто помішуючи до золотого кольору 20−25 хвилин.
  2. Посипати цибулю борошном, обсмажити ще 2−3 хвилини.
  3. Влити вино, довести до кипіння, варити на середньому вогні до повного випаровування вина.
  4. Влити бульйон, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму, варити суп 40−50 хвилин. Лук повинен добре розваритися, суп трохи загуснути.
  5. Приготувати грінки: 5−7 хвилин у духовці 180ºС.
  6. Суп розлити по чавунним або керамічним горщиках, покласти тост, присипати сиром, запекти в духовці.

Раніше Мокріді опублікувала рецепт страви, яке врятує при будь-якій спеці.

Фото з Instagram mokridi_tetyana

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

федінчик

Скандал з Федінчиком: Сумська, Мішина та Денисенко підтримали рішення актора

світло

Остаточне рішення: в Уряді назвали тарифи «на світло» для населення з 1 серпня

Принцеса Євгенія і Джек Бруксбенк з сином Августом

Чоловіка принцеси Євгенії засікли на яхті в обіймах моделей

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.