Вітамінний салат із заправкою з авокадо: легкий рецепт

Салати ніколи не набридають. Вони свіжі, легкі, а їх різноманітність може бути нескінченною. Простим рецептом вітамінного салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Прийшов час легких салатів, — каже Елла Іванова. — Цей салат свіжий та хрусткий — з ароматною заправкою. Ось його рецепт.

Вітамінний салат із заправкою з авокадо Молода капуста (за смаком) 1 огірок Столова ложка оливкової олії Столова ложка лимонного соку Чорний перець Для заправки 1 авокадо кріп 50 г бринзи або сиру фета 1 ст. ложка сметани Часник за бажанням Огірок нарізаємо соломкою. Капусту дрібно шаткуємо. З'єднуємо огірок і капусту. Додаємо лимонний сік, перець, оливкову олію. Для заправки. З'єднуємо авокадо та бринзу, виделкою розминаємо. Додаємо сметану, кріп. Часник — за бажанням. Заправляємо салат. Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» ідеєю приготування літнього картопляного супу з яйцем.

Фото з альбому Елли Іванової

108

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter