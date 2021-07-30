Вітамінний салат із заправкою з авокадо: легкий рецепт
Салати ніколи не набридають. Вони свіжі, легкі, а їх різноманітність може бути нескінченною. Простим рецептом вітамінного салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Прийшов час легких салатів, — каже Елла Іванова. — Цей салат свіжий та хрусткий — з ароматною заправкою. Ось його рецепт.
Вітамінний салат із заправкою з авокадо
Молода капуста (за смаком)
1 огірок
Столова ложка оливкової олії
Столова ложка лимонного соку
Чорний перець
Для заправки
1 авокадо
кріп
50 г бринзи або сиру фета
1 ст. ложка сметани
Часник за бажанням
Огірок нарізаємо соломкою. Капусту дрібно шаткуємо.
З'єднуємо огірок і капусту. Додаємо лимонний сік, перець, оливкову олію.
Для заправки. З'єднуємо авокадо та бринзу, виделкою розминаємо.
Додаємо сметану, кріп. Часник — за бажанням. Заправляємо салат.
Смачного!
Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» ідеєю приготування літнього картопляного супу з яйцем.
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Фото з альбому Елли Іванової108
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