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Вітамінний салат із заправкою з авокадо: легкий рецепт

9:01 12 серпня 2021
Капустяний салат з авокадо

Салати ніколи не набридають. Вони свіжі, легкі, а їх різноманітність може бути нескінченною. Простим рецептом вітамінного салату з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Прийшов час легких салатів, — каже Елла Іванова. — Цей салат свіжий та хрусткий — з ароматною заправкою. Ось його рецепт.

Вітамінний салат із заправкою з авокадо

Молода капуста (за смаком)

1 огірок

Столова ложка оливкової олії

Столова ложка лимонного соку

Чорний перець

Для заправки

1 авокадо

кріп

50 г бринзи або сиру фета

1 ст. ложка сметани

Часник за бажанням

Огірок нарізаємо соломкою. Капусту дрібно шаткуємо.

З'єднуємо огірок і капусту. Додаємо лимонний сік, перець, оливкову олію.

Для заправки. З'єднуємо авокадо та бринзу, виделкою розминаємо.

Додаємо сметану, кріп. Часник — за бажанням. Заправляємо салат.

Смачного!

Раніше Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» ідеєю приготування літнього картопляного супу з яйцем.

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Фото з альбому Елли Іванової

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