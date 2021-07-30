Солоні огірки: пікантні й ароматні
Солоні огірки смакують із картоплею та м'ясом, яєчнею й бургером. А приготувати їх нескладно. Незвичайним рецептом з «ФАКТАМИ» поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.
— Сьогодні даю дуже цікавий рецепт засолювання огірків, — каже Елла Іванова. — Вийшли дуже ароматні й пікантні. Ми додамо один «секретний» інгредієнт.
— Який же?
— Бородинський хліб. Такі огірки робимо у невеликій кількості та зберігаємо в холодильнику. Це літній рецепт. З'їли — та готуємо знову.
Літні солоні огірки
Кріп
Бородинський хліб
500 мл води
25 г солі
Огірки
Для початку треба приготувати розсіл. З'єднуємо сіль і воду, доводимо до кипіння. Охолоджуємо та проціджуємо.
В огірків видаляємо кінчики та розрізаємо вздовж, але не до кінця. У банку додаємо кріп, огірки та хліб. Заливаємо розсолом.
Залишаємо при кімнатній температурі на чотири доби. Потім ставимо в прохолодне місце. Огірочки вийшли дуже ароматні й хрусткі.
Смачного!
Нещодавно Елла Іванова поділилася з «ФАКТАМИ» також ідеєю приготування незвичайного літнього салату — з полуниці та авокадо.
Фото з альбому Елли Іванової131
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