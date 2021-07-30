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Літній вінегрет: особливий смак

10:16 4 серпня 2021
літній вінегрет

Влітку у нас особливий політ фантазії. Адже щедрі дари цього сезону ніби самі підказують ідеї. Особливо благодатний це період для створення нових варіантів салатів.

Рецептом літнього вінегрету поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова.

— Сьогодні приготуємо літній вінегрет — це свіжо, смачно, корисно й ароматно, — каже Елла Іванова. — Ось його рецепт.

Літній вінегрет

2 молодих картоплини

2 свіжі огірки

100 г горошку

2 молодих буряки

2 морквини

Щавель

Петрушка

Олія

Сіль

Перець

Овочі відварюємо, охолоджуємо та нарізаємо дрібними кубиками.

З'єднуємо всі інгредієнти. Додаємо зелені, олії, солі, перцю.

Я у буряк додала трохи ягідного оцту. Буряк замаринувався. Але можна цей етап пропустити. За бажанням також можна додати кріп або базилік.

Просто неймовірний салат. Свіжий, ароматний, смачний, яскравий, соковитий. Справжній літній вінегрет!

Смачного!

Елла Іванова також розповіла «ФАКТАМ», як приготувати оригінальний лимонад — з розмарином і червоною смородиною.

Читайте також: Зелене масло: ніжний смак літа

Фото з альбому Елли Іванової

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