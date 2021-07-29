Дивовижне поєднання трьох різних коржів: як приготувати смачний торт з родзинками, маком та горіхами
Рецепти десертів та випічки дуже популярні в українців і вони часто діляться ними в мережі.
Марина Адамович — кулінарний блогер, мама двох хлопчиків, любить готувати своїй сім'ї щось смачненьке і веде кулінарний відеоблог на YouTube. Вона запропонувала рецепт торта з родзинками, маком та горіхами з ніжним сметанним кремом. Цей торт ще називають «Казка».
Торт з родзинками, маком та горіхами
Інгредієнти
Цукор 300 г
Яйця 3 шт.
Сметана 800 г
Розпушувач 3 ч.л.
Пшеничне борошно 300 г
Цукрова пудра 200 г
Ванільний цукор 1 пакетик
Мак 100 г + для прикраси
Волоські горіхи 100 г + для прикраси
Приготування
100 г родзинок та 100 г маку всипати у дві ємності і залити окропом на 15 хвилин.
У миску вбити одне яйце, додати 100 г цукру та 100 г сметани. Перемішати інгредієнти ложкою до однорідності.
Змішати в окремій ємності 100 г пшеничного борошна та 1 ч ложку розпушувача, невеликими порціями ввести суміш сухих інгредієнтів в рідку масу.
У тісто додати 100 г волоських горіхів і ретельно перемішати.
Готове тісто перелити в застелену пергаментом форму і випікати бісквіт у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин.
Дав випеченому коржу трохи охолонути, дістати його з форми і залишити до повного охолодження. Випікати ще два таких коржі, замінивши горіхи маком та родзинками.
Для крему, з'єднавши у мисці 500 г сметани, 200 г цукрової пудри та один пакетик ванільного цукру, збити інгредієнти до стійких піків.
Перед тим, як приступити до формування торта, з усіх коржів зняти верхівки, які подрібнити у крихту. Першим шаром в кондитерське кільце класти корж з родзинками, потім — з маком і зверху — з горіхами. Кожен шар змастити кремом.
Боки торта прикрасити подрібненою крихтою з обрізків, а верх — маком, горіхами і родзинками. Сформувавши торт, дати йому добре просочитися.
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