Дивовижне поєднання трьох різних коржів: як приготувати смачний торт з родзинками, маком та горіхами

Рецепти десертів та випічки дуже популярні в українців і вони часто діляться ними в мережі.

Марина Адамович — кулінарний блогер, мама двох хлопчиків, любить готувати своїй сім'ї щось смачненьке і веде кулінарний відеоблог на YouTube. Вона запропонувала рецепт торта з родзинками, маком та горіхами з ніжним сметанним кремом. Цей торт ще називають «Казка».

Торт з родзинками, маком та горіхами

Інгредієнти

Цукор 300 г

Яйця 3 шт.

Сметана 800 г

Розпушувач 3 ч.л.

Пшеничне борошно 300 г

Цукрова пудра 200 г

Ванільний цукор 1 пакетик

Мак 100 г + для прикраси

Волоські горіхи 100 г + для прикраси Приготування 100 г родзинок та 100 г маку всипати у дві ємності і залити окропом на 15 хвилин. У миску вбити одне яйце, додати 100 г цукру та 100 г сметани. Перемішати інгредієнти ложкою до однорідності. Змішати в окремій ємності 100 г пшеничного борошна та 1 ч ложку розпушувача, невеликими порціями ввести суміш сухих інгредієнтів в рідку масу. У тісто додати 100 г волоських горіхів і ретельно перемішати. Готове тісто перелити в застелену пергаментом форму і випікати бісквіт у розігрітій до 200 градусів духовці 30 хвилин. Дав випеченому коржу трохи охолонути, дістати його з форми і залишити до повного охолодження. Випікати ще два таких коржі, замінивши горіхи маком та родзинками. Для крему, з'єднавши у мисці 500 г сметани, 200 г цукрової пудри та один пакетик ванільного цукру, збити інгредієнти до стійких піків. Перед тим, як приступити до формування торта, з усіх коржів зняти верхівки, які подрібнити у крихту. Першим шаром в кондитерське кільце класти корж з родзинками, потім — з маком і зверху — з горіхами. Кожен шар змастити кремом. Боки торта прикрасити подрібненою крихтою з обрізків, а верх — маком, горіхами і родзинками. Сформувавши торт, дати йому добре просочитися.

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