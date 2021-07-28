«Шалено смачно, з'їдається швидко»: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської

Відомий кондитер Ліза Глинська знає толк не тільки в випічці, а й в приготуванні м'яса. На цей раз в своєму Instagram вона розповіла секрети приготування курячого філе з ніжним апельсиновим соусом.

За її словами, ця проста страва блюдо дуже подобається її рідним.

Для приготування вам знадобляться:

500 г курячого філе (2 шт.)

2 апельсина

2 зубчики часнику

перець чилі

30 г борошна

15 г меду

10 мл рослинної олії

½ ч. л. сухого імбиру (або 1 ч. л. тертого свіжого)

сіль за смаком.

Нагадаємо, телеведучий Григорій Герман пропонує відкрити для себе африканську кухню, приготувавши курку по-марокканські.

Фото СТБ

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