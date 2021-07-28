«Шалено смачно, з'їдається швидко»: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської
Відомий кондитер Ліза Глинська знає толк не тільки в випічці, а й в приготуванні м'яса. На цей раз в своєму Instagram вона розповіла секрети приготування курячого філе з ніжним апельсиновим соусом.
За її словами, ця проста страва блюдо дуже подобається її рідним.
Для приготування вам знадобляться:
- 500 г курячого філе (2 шт.)
- 2 апельсина
- 2 зубчики часнику
- перець чилі
- 30 г борошна
- 15 г меду
- 10 мл рослинної олії
- ½ ч. л. сухого імбиру (або 1 ч. л. тертого свіжого)
- сіль за смаком.
Нагадаємо, телеведучий Григорій Герман пропонує відкрити для себе африканську кухню, приготувавши курку по-марокканські.
Фото СТБ135
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