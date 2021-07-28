26.81 / 27.01 31.56 / 31.91
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Шалено смачно, з'їдається швидко»: рецепт курки в апельсиновому соусі від Лізи Глинської

21:25 28 липня 2021
Ліза Глинська

Відомий кондитер Ліза Глинська знає толк не тільки в випічці, а й в приготуванні м'яса. На цей раз в своєму Instagram вона розповіла секрети приготування курячого філе з ніжним апельсиновим соусом.

За її словами, ця проста страва блюдо дуже подобається її рідним.

Для приготування вам знадобляться:

  • 500 г курячого філе (2 шт.)
  • 2 апельсина
  • 2 зубчики часнику
  • перець чилі
  • 30 г борошна
  • 15 г меду
  • 10 мл рослинної олії
  • ½ ч. л. сухого імбиру (або 1 ч. л. тертого свіжого)
  • сіль за смаком.

Нагадаємо, телеведучий Григорій Герман пропонує відкрити для себе африканську кухню, приготувавши курку по-марокканські.

Фото СТБ

135

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Богдан Юсипчук і Юлія Бельченко

Весілля було липове: Богдан Юсипчук і Зайка з «Холостяка» зізналися в обмані

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Ксенія Мішина

«Потепління у взаєминах»: Еллерт вперше після розриву відреагував на пост Мішиної

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.