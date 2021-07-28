Сімейний пиріг із ковбасками і квасолею: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує радувати рецептами пирогів і пропонує просту і смачну страву для сімейного обіду — ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню і квасолею. Докладну інструкцію із приготування кулінар опублікував в Instagram.

Сімейний пиріг з ковбасками і квасолею Для тіста:

сметана 300 г;

борошно 200 г;

яйця — 3 штуки;

сода 0,5 ч. л;

сіль, перець — за смаком;

масло — 1 ч.л. Для начинки:

ковбаски 300 г;

сир 200 г;

квасоля 400 г;

зелень (кріп, петрушка). Трохи зелені бажано залишити для декору. Замісити тісто, змішати його з нарізаними ковбасками, сиром, квасолею і зеленню, поставити в духовку і випікати 35 хвилин.

Нагадаємо, для сімейних посиденьок на вікенд можна також приготувати пиріг зі спаржею під соусом бешамель або солодкий пиріг з ревеню.

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