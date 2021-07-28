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Сімейний пиріг із ковбасками і квасолею: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

12:59 28 липня 2021
пиріг

Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує радувати рецептами пирогів і пропонує просту і смачну страву для сімейного обіду — ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню і квасолею. Докладну інструкцію із приготування кулінар опублікував в Instagram.

Сімейний пиріг з ковбасками і квасолею

Для тіста:
сметана 300 г;
борошно 200 г;
яйця — 3 штуки;
сода 0,5 ч. л;
сіль, перець — за смаком;
масло — 1 ч.л.

Для начинки:
ковбаски 300 г;
сир 200 г;
квасоля 400 г;
зелень (кріп, петрушка). Трохи зелені бажано залишити для декору.

Замісити тісто, змішати його з нарізаними ковбасками, сиром, квасолею і зеленню, поставити в духовку і випікати 35 хвилин.

Нагадаємо, для сімейних посиденьок на вікенд можна також приготувати пиріг зі спаржею під соусом бешамель або солодкий пиріг з ревеню.

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