Сімейний пиріг із ковбасками і квасолею: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво
Суддя шоу «Майстер-шеф» Ектор Хіменес-Браво продовжує радувати рецептами пирогів і пропонує просту і смачну страву для сімейного обіду — ситний пиріг з ковбасками, сиром, зеленню і квасолею. Докладну інструкцію із приготування кулінар опублікував в Instagram.
Сімейний пиріг з ковбасками і квасолею
Для тіста:
сметана 300 г;
борошно 200 г;
яйця — 3 штуки;
сода 0,5 ч. л;
сіль, перець — за смаком;
масло — 1 ч.л.
Для начинки:
ковбаски 300 г;
сир 200 г;
квасоля 400 г;
зелень (кріп, петрушка). Трохи зелені бажано залишити для декору.
Замісити тісто, змішати його з нарізаними ковбасками, сиром, квасолею і зеленню, поставити в духовку і випікати 35 хвилин.
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