26.96 / 27.17 31.69 / 32.05
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Фарширована картопля для гурманів: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

14:33 25 липня 2021
картопля

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво навчив, як приготувати картоплю, щоб та була не гарніром, а самостійною стравою, розрахованою на гурманів. Рецепт Хіменес-Браво опублікував в Instagram.

Фарширована картопля для гурманів

  • Картопля — 5 штук;
  • помідор без шкірки, нарізаний кубиками — один маленький (60 г);
  • зелена цибуля — 40 г;
  • гірчиця — 10 г;
  • часник — одна головка;
  • бекон — 400 г;
  • сир Гауда або моцарелла — 50 г;
  • вершки жирні — 50 г;
  • сир пармезан — 20 г.


Картоплю помити, обгорнути фольгою, запікати 40 хвилин (190 градусів).
Головку часнику запекти протягом 5 хвилин.
Картоплю розрізати навпіл, вийняти серединку. До картопляної м'якоті додати часник, томати, зелену цибулю, сир Гауда, вершки, гірчицю, сіль, чорний перець.
Начинити половинки картоплі фаршем, обернути кожну беконом, закріпити зубочисткою слайс бекону.
Посипати пармезаном, запікати ще 7 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво навчив, як правильно засолити лосося, і розповів, як приготувати смачні курячі крокети.

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Пенсіонери

Українцям будуть доплачувати 400 гривень до пенсії: хто може розраховувати

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Все залежить від Росії: вчений розповів, чому в Азовському морі так багато медуз

Кітті Спенсер

30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільярдера

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.