Фарширована картопля для гурманів: простий рецепт від Ектора Хіменеса-Браво

Суддя шоу «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво навчив, як приготувати картоплю, щоб та була не гарніром, а самостійною стравою, розрахованою на гурманів. Рецепт Хіменес-Браво опублікував в Instagram.

Фарширована картопля для гурманів Картопля — 5 штук;

помідор без шкірки, нарізаний кубиками — один маленький (60 г);

зелена цибуля — 40 г;

гірчиця — 10 г;

часник — одна головка;

бекон — 400 г;

сир Гауда або моцарелла — 50 г;

вершки жирні — 50 г;

сир пармезан — 20 г. ⠀

Картоплю помити, обгорнути фольгою, запікати 40 хвилин (190 градусів).

Головку часнику запекти протягом 5 хвилин.

Картоплю розрізати навпіл, вийняти серединку. До картопляної м'якоті додати часник, томати, зелену цибулю, сир Гауда, вершки, гірчицю, сіль, чорний перець.

Начинити половинки картоплі фаршем, обернути кожну беконом, закріпити зубочисткою слайс бекону.

Посипати пармезаном, запікати ще 7 хвилин при 180 градусах.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво навчив, як правильно засолити лосося, і розповів, як приготувати смачні курячі крокети.

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