Григорій Герман розповів, як приготувати кальмара на грилі: секрет — в розкішному соусі

Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман часто готує цікаві соуси до своїх страв. Цього разу в Instagram він розповів, як приготувати кальмара на грилі, щоб страва вийшла соковитою і ніжною.

Вам знадобляться:

кальмар — 3 туби

вино біле — 100 мл

перець чорний — 1 столова ложка

соєвий соус — 2 столові ложки

соус устричний — 2 столові ложки

часник — 1 зубчик

цукор — 1 столова ложка

олія соняшникова — 3 столові ложки

Приготування

Очищаємо кальмарів від плівок, вони легко знімаються. Гострим ножем робимо зарубки — гратками, не особливо натискаючи на ніж.

Для соусу Black Pepper змішуємо вино і перець, випаровуючи суміш наполовину. Додаємо цукор, соєвий і устричний соуси, уварюємо ще на третину.

Кальмарів кладемо на гриль на 3 хвилини, щоб випустили зайву воду. Перевертаємо і змащуємо соусом. Через три хвилини — знову перевертаємо і знову змащуємо соусом. І ще дві хвилини до готовності.

Страва готова.

Нагадаємо, раніше в Бердянську журналісти спробували приготувати медуз за прикладом азіатських шеф-кухарів. Експериментатори вирішили, що смак страви нагадує м'ясо кальмара.

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