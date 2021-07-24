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Григорій Герман розповів, як приготувати кальмара на грилі: секрет — в розкішному соусі

17:15 24 липня 2021
Кальмар на грилі

Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман часто готує цікаві соуси до своїх страв. Цього разу в Instagram він розповів, як приготувати кальмара на грилі, щоб страва вийшла соковитою і ніжною.

Вам знадобляться:

  • кальмар — 3 туби
  • вино біле — 100 мл
  • перець чорний — 1 столова ложка
  • соєвий соус — 2 столові ложки
  • соус устричний — 2 столові ложки
  • часник — 1 зубчик
  • цукор — 1 столова ложка
  • олія соняшникова — 3 столові ложки

Приготування

Очищаємо кальмарів від плівок, вони легко знімаються. Гострим ножем робимо зарубки — гратками, не особливо натискаючи на ніж.

Для соусу Black Pepper змішуємо вино і перець, випаровуючи суміш наполовину. Додаємо цукор, соєвий і устричний соуси, уварюємо ще на третину.

Кальмарів кладемо на гриль на 3 хвилини, щоб випустили зайву воду. Перевертаємо і змащуємо соусом. Через три хвилини — знову перевертаємо і знову змащуємо соусом. І ще дві хвилини до готовності.

Страва готова.

Нагадаємо, раніше в Бердянську журналісти спробували приготувати медуз за прикладом азіатських шеф-кухарів. Експериментатори вирішили, що смак страви нагадує м'ясо кальмара.

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