Григорій Герман розповів, як приготувати кальмара на грилі: секрет — в розкішному соусі
Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман часто готує цікаві соуси до своїх страв. Цього разу в Instagram він розповів, як приготувати кальмара на грилі, щоб страва вийшла соковитою і ніжною.
Вам знадобляться:
- кальмар — 3 туби
- вино біле — 100 мл
- перець чорний — 1 столова ложка
- соєвий соус — 2 столові ложки
- соус устричний — 2 столові ложки
- часник — 1 зубчик
- цукор — 1 столова ложка
- олія соняшникова — 3 столові ложки
Приготування
Очищаємо кальмарів від плівок, вони легко знімаються. Гострим ножем робимо зарубки — гратками, не особливо натискаючи на ніж.
Для соусу Black Pepper змішуємо вино і перець, випаровуючи суміш наполовину. Додаємо цукор, соєвий і устричний соуси, уварюємо ще на третину.
Кальмарів кладемо на гриль на 3 хвилини, щоб випустили зайву воду. Перевертаємо і змащуємо соусом. Через три хвилини — знову перевертаємо і знову змащуємо соусом. І ще дві хвилини до готовності.
Страва готова.
Нагадаємо, раніше в Бердянську журналісти спробували приготувати медуз за прикладом азіатських шеф-кухарів. Експериментатори вирішили, що смак страви нагадує м'ясо кальмара.66
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