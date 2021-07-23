Хрусткі малосольні огірки на мінеральній воді: розкритий швидкий рецепт консервування

Існує величезна безліч способів приготування улюбленої закуски українців — малосольних огірків. Так, блогер Антоніна Лесик в програмі «Твій день» на телеканалі «1+1» запропонувала експрес-спосіб приготування огірків на мінеральній воді.

Вам знадобляться:

1 кг огірків

1 л несолоної мінеральної води

2 ст л солі

3 зубчик часнику

листя хрону, смородини, «парасольки» кропу

Приготування

Огірки залити холодною водою і залишити на одну годину. Викласти в підготовлену ємність листя хрону, листя вишні, смородини, нарізаний часник, зверху — замочені огірки і залити розсолом на мінеральній воді (для його приготування треба додати у воду столову ложку солі і перемішати).

Ємність накрити тарілкою, зверху поставити гніт і відправити в холодильник на ніч.