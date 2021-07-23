Хрусткі малосольні огірки на мінеральній воді: розкритий швидкий рецепт консервування
Існує величезна безліч способів приготування улюбленої закуски українців — малосольних огірків. Так, блогер Антоніна Лесик в програмі «Твій день» на телеканалі «1+1» запропонувала експрес-спосіб приготування огірків на мінеральній воді.
Вам знадобляться:
- 1 кг огірків
- 1 л несолоної мінеральної води
- 2 ст л солі
- 3 зубчик часнику
- листя хрону, смородини, «парасольки» кропу
Приготування
Огірки залити холодною водою і залишити на одну годину. Викласти в підготовлену ємність листя хрону, листя вишні, смородини, нарізаний часник, зверху — замочені огірки і залити розсолом на мінеральній воді (для його приготування треба додати у воду столову ложку солі і перемішати).
Ємність накрити тарілкою, зверху поставити гніт і відправити в холодильник на ніч.
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