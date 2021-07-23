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Хрусткі малосольні огірки на мінеральній воді: розкритий швидкий рецепт консервування

19:51 23 липня 2021
Хрусткі малосольні огірки на мінеральній воді: розкритий швидкий рецепт консервування

Існує величезна безліч способів приготування улюбленої закуски українців — малосольних огірків. Так, блогер Антоніна Лесик в програмі «Твій день» на телеканалі «1+1» запропонувала експрес-спосіб приготування огірків на мінеральній воді.

Вам знадобляться:

  • 1 кг огірків
  • 1 л несолоної мінеральної води
  • 2 ст л солі
  • 3 зубчик часнику
  • листя хрону, смородини, «парасольки» кропу

Приготування

Огірки залити холодною водою і залишити на одну годину. Викласти в підготовлену ємність листя хрону, листя вишні, смородини, нарізаний часник, зверху — замочені огірки і залити розсолом на мінеральній воді (для його приготування треба додати у воду столову ложку солі і перемішати).

Ємність накрити тарілкою, зверху поставити гніт і відправити в холодильник на ніч.

Раніше ресторатор Діма Борисов розповів про швидких малосольних огірках з кабачками.

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