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Мариновані помідори чилі: Григорій Герман поділився рецептом правильного маринаду

17:55 21 липня 2021
томати

Поки в Україні сезон томатів, дбайливі господарі прагнуть заготовити якомога більше овочів на зиму. Хорошим способом зберегти смак є в'ялені томати або ж мариновані помідори чилі за рецептом від Григорія Германа.

Мариновані помідори чилі

На 3 кг помідорів потрібно:

  • Вода — 1,5 л;
  • Оцет — 250 мл;
  • Цукор — 320 г;
  • Сіль — 2 ст. л;
  • Кетчуп чилі — 450 г;
  • лавровий лист, запашний перець, листя вишні, смородини, кріп.

Помити томати, не відриваючи плодоніжки (хвостики). Скласти шар овочів в стерилізовані банки, додати трави і спеції, викласти ще один шар томатів не утрамбовуючи.

Закип'ятити воду, додати в маринад цукор, сіль і оцет. В останню чергу покласти кетчуп чилі. Після закипання маринаду залити помідори і закатати банки.

Нагадаємо, на зиму можна також заморозити вишню з черешками і закатати хрусткі огірочки з кетчупом чилі.

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