Мариновані помідори чилі: Григорій Герман поділився рецептом правильного маринаду

Поки в Україні сезон томатів, дбайливі господарі прагнуть заготовити якомога більше овочів на зиму. Хорошим способом зберегти смак є в'ялені томати або ж мариновані помідори чилі за рецептом від Григорія Германа.

Мариновані помідори чилі

На 3 кг помідорів потрібно:

Вода — 1,5 л;

Оцет — 250 мл;

Цукор — 320 г;

Сіль — 2 ст. л;

Кетчуп чилі — 450 г;

лавровий лист, запашний перець, листя вишні, смородини, кріп.

Помити томати, не відриваючи плодоніжки (хвостики). Скласти шар овочів в стерилізовані банки, додати трави і спеції, викласти ще один шар томатів не утрамбовуючи.

Закип'ятити воду, додати в маринад цукор, сіль і оцет. В останню чергу покласти кетчуп чилі. Після закипання маринаду залити помідори і закатати банки.