Мариновані помідори чилі: Григорій Герман поділився рецептом правильного маринаду
Поки в Україні сезон томатів, дбайливі господарі прагнуть заготовити якомога більше овочів на зиму. Хорошим способом зберегти смак є в'ялені томати або ж мариновані помідори чилі за рецептом від Григорія Германа.
Мариновані помідори чилі
На 3 кг помідорів потрібно:
- Вода — 1,5 л;
- Оцет — 250 мл;
- Цукор — 320 г;
- Сіль — 2 ст. л;
- Кетчуп чилі — 450 г;
- лавровий лист, запашний перець, листя вишні, смородини, кріп.
Помити томати, не відриваючи плодоніжки (хвостики). Скласти шар овочів в стерилізовані банки, додати трави і спеції, викласти ще один шар томатів не утрамбовуючи.
Закип'ятити воду, додати в маринад цукор, сіль і оцет. В останню чергу покласти кетчуп чилі. Після закипання маринаду залити помідори і закатати банки.
Нагадаємо, на зиму можна також заморозити вишню з черешками і закатати хрусткі огірочки з кетчупом чилі.101
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