Рецепт салату з медузою від китайського кухаря

Нашестя медуз, від якого страждають відпочивальники на українському узбережжі Чорного та Азовського морів, може здатися не таким обтяжливим, якщо використовувати це на благо, наприклад, приготувати нескладну страву східної кухні. Лише на перший погляд медуза виглядає огидно. Насправді її вважають за делікатес у країнах Східної Азії, а в Китаї медузу називають дуже поетично — «кришталевим м'ясом». Медузу маринують, варять і смажать зі спеціями, додають у салати. Також заготовляють про запас: заморожують, в'ялять і засолюють. Медуза до всього ще й корисний продукт. Нескінченно пропускаючи крізь себе морську воду, вона вся просякнута мінералами фактично всієї таблиці Менделєєва.

Але якщо в азійських країнах їдять такі види медуз, як аурелія і ропилена, то у нашій місцевості можна вживати корнеротів (до речі, близькі родичі ропилен). У ресторанчиках на Чорному та Азовському узбережжях вже навчилися готувати корнеротів, а для деяких київських ресторанів це давно вже не нова страва, й, до речі, дуже недешева. В Україні можна замовити, і теж дорого, доставлення замороженої медузи поштою. Загалом, боремося із задоволенням.

Але для їди годиться тільки найсвіжіша, щойно виловлена медуза, причому їстівним вважається лише її купол, який треба відрізати від решти тіла й замочити з сіллю та галуном. А далі? Та що завгодно: суп, гарячі страви, салати. Пропонуємо вам сьогодні салат з морських водоростей з медузою за рецептом бренд-шефа одного з китайських ресторанів Чень Юдзаня.

Салат з морських водоростей з медузою інгредієнти 100 г солоної медузи Кілька листів салату фризе 70 г салату чука (морські водорості) 1 зубок часнику ¼ ч. ложки тайського соусу чілі 1 ст. ложка цукру 2 ч. ложки кунжутної олії ¼ ч. ложки рибного соусу 2 ч. ложки чорного оцту Сіль за смаком Солону медузу попередньо вимочити в теплій воді та нарізати тонкою соломкою. Для заправки змішати соєвий оцет, цукор, кунжутну олію, часник, пропущений через прес, соус чилі. На тарілку викласти салат фризе, водорості чука й нарізану медузу, перемішати та полити зверху соусом. Смачного!

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що в Кирилівці, яка страждає від небувалого напливу медуз, влада нарешті вжила заходів, щоб остаточно не зірвати курортний сезон. На пляжах почали встановлювати спеціальні бар'єрні сіті, які не дають медузам потрапляти в прибережну зону.

Фото в заголовку https://ua.depositphotos.com/

42

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter