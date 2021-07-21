27.09 / 27.27 31.82 / 32.15
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Даша Квіткова поділилася рецептом шоколадного мусу з волоськими горіхами: легкий і швидкий сніданок

10:01 21 липня 2021
дівчата

Переможниця реаліті-шоу «Холостяк», щаслива молода мама маленького Лева Даша Квіткова розповіла, як приготувати легкий та смачний сніданок.

Шоколадний мус

Інгредієнти

фініки — 3−4 шт. (можна замінити половинкою перестиглого банана)
сир — 100 гр.
натуральний йогурт — 150 гр.
какао-порошок — 1 ч.л.
мелена кориця — ¼ ч.л.
насіння (льону, гарбуза, соняшнику, маку) або подрібнені горіхи — 1−2 ч.л.

Приготування

У блендері подрібнити фініки, додати сир, йогурт, какао, корицю і знову подрібнити все разом до однорідного стану.

Подавати шоколадний мус з насінням або горішками.

Можна додати фрукти або ягоди.

Раніше телеведуча Марічка Падалко поділилася рецептом полуничної панна коти, яку, за її словами, зможе приготувати кожен.

19

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

«Якщо у жінки в голові» огірки усвідомленості «&#133;»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиной

«Якщо у жінки в голові огірки усвідомленості…»: Еллерт нарешті прокоментував розрив з Мішиною

Решетняк

Суперниця Ані Лорак роздяглася посеред міста, викликавши захоплення у Астаф'євої та Позитива

море

Сталося «диво»: у Кирилівці нарешті показали море без медуз

Михайло Хома

Недовго горював після розлучення: DZIDZIO ніжно обійняв за талію чарівну блондинку, розсердивши свою куму

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.