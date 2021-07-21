Даша Квіткова поділилася рецептом шоколадного мусу з волоськими горіхами: легкий і швидкий сніданок

Переможниця реаліті-шоу «Холостяк», щаслива молода мама маленького Лева Даша Квіткова розповіла, як приготувати легкий та смачний сніданок.

Шоколадний мус

Інгредієнти фініки — 3−4 шт. (можна замінити половинкою перестиглого банана)

сир — 100 гр.

натуральний йогурт — 150 гр.

какао-порошок — 1 ч.л.

мелена кориця — ¼ ч.л.

насіння (льону, гарбуза, соняшнику, маку) або подрібнені горіхи — 1−2 ч.л. Приготування У блендері подрібнити фініки, додати сир, йогурт, какао, корицю і знову подрібнити все разом до однорідного стану. Подавати шоколадний мус з насінням або горішками. Можна додати фрукти або ягоди. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Можна просто Іннок (@inna_skydaniuk)

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