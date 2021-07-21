Даша Квіткова поділилася рецептом шоколадного мусу з волоськими горіхами: легкий і швидкий сніданок
Переможниця реаліті-шоу «Холостяк», щаслива молода мама маленького Лева Даша Квіткова розповіла, як приготувати легкий та смачний сніданок.
Шоколадний мус
Інгредієнти
фініки — 3−4 шт. (можна замінити половинкою перестиглого банана)
сир — 100 гр.
натуральний йогурт — 150 гр.
какао-порошок — 1 ч.л.
мелена кориця — ¼ ч.л.
насіння (льону, гарбуза, соняшнику, маку) або подрібнені горіхи — 1−2 ч.л.
Приготування
У блендері подрібнити фініки, додати сир, йогурт, какао, корицю і знову подрібнити все разом до однорідного стану.
Подавати шоколадний мус з насінням або горішками.
Можна додати фрукти або ягоди.
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