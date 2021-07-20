«Кролики — не тільки цінне хутро»: Павло Зібров поділився рецептом кролика у сметані

Після того, як ресторатор Сава Лібкін розповів, як приготувати рагу з молодих овочів та кролика, відомий український співак Павло Зібров поділився рецептом кролика в сметані.

Кролик в сметані

Інгредієнти тушка кролика — 1 шт

сметана — 1 л

морква — 0,5 кг

цибуля — 0,5 кг

часник — 1 головка

олія — 20 г

сіль, перець, лавровий лист до смаку. Приготування Кролика помити і порізати на шматки. Обсмажити на олії, щоб трохи підрум'янився. Моркву та цибулю тушкувати на олії в окремій пательні до золотистого кольору. Покласти у гусятницю овочі. На них — м'ясо, а зверху — часник та спеції. Додати води на 1/3 судини. Закрити кришкою й тушкувати 60 хвилин. За 15 хвилин до готовності залити сметаною, щоб повністю покрила м'ясо.

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