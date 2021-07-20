«Кролики — не тільки цінне хутро»: Павло Зібров поділився рецептом кролика у сметані
Після того, як ресторатор Сава Лібкін розповів, як приготувати рагу з молодих овочів та кролика, відомий український співак Павло Зібров поділився рецептом кролика в сметані.
Кролик в сметані
Інгредієнти
тушка кролика — 1 шт
сметана — 1 л
морква — 0,5 кг
цибуля — 0,5 кг
часник — 1 головка
олія — 20 г
сіль, перець, лавровий лист до смаку.
Приготування
Кролика помити і порізати на шматки.
Обсмажити на олії, щоб трохи підрум'янився.
Моркву та цибулю тушкувати на олії в окремій пательні до золотистого кольору.
Покласти у гусятницю овочі. На них — м'ясо, а зверху — часник та спеції.
Додати води на 1/3 судини.
Закрити кришкою й тушкувати 60 хвилин.
За 15 хвилин до готовності залити сметаною, щоб повністю покрила м'ясо.
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