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«Кролики — не тільки цінне хутро»: Павло Зібров поділився рецептом кролика у сметані

16:11 20 липня 2021
кролик в сметані

Після того, як ресторатор Сава Лібкін розповів, як приготувати рагу з молодих овочів та кролика, відомий український співак Павло Зібров поділився рецептом кролика в сметані.

Кролик в сметані

Інгредієнти

тушка кролика — 1 шт
сметана — 1 л
морква — 0,5 кг
цибуля — 0,5 кг
часник — 1 головка
олія — 20 г
сіль, перець, лавровий лист до смаку.

Приготування

Кролика помити і порізати на шматки.

Обсмажити на олії, щоб трохи підрум'янився.

Моркву та цибулю тушкувати на олії в окремій пательні до золотистого кольору.

Покласти у гусятницю овочі. На них — м'ясо, а зверху — часник та спеції.

Додати води на 1/3 судини.

Закрити кришкою й тушкувати 60 хвилин.

За 15 хвилин до готовності залити сметаною, щоб повністю покрила м'ясо.

Раніше телеведучий і кулінарний експерт Григорій Герман поділився рецептом корейського шашлику, який називається Пулькогі.

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