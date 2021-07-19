«Найпростіший, але смачний рецепт»: Володимир Ярославський розкрив секрет паштету з курячої печінки з овочами
Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярослвський, який рекомендував рецепт котлет з коропа, знає толк і в приготуванні м'ясних страв. Цього разу він порадив згадати про традиційну страву — паштет з печінки, «прочитавши» рецепт по-новому.
Для приготування страви вам знадобляться:
500 г курячої печінки очищеної
300 г цибулі
250 г моркви
75 г стебла селери
200 г вершкового масла 82.5%
20 г меду
сіль, духмяний і чорний перець
чебрець
рослинне масло для смаження.
Приготування
Овочі кулінар радить попередньо обсмажити, так само варто вчинити і з печінкою.
Після обсмажування печінку і овочі тушкують під кришкою, періодично помішуючи, протягом 12−15 хвилин (в цей час печінка починає виділяти багато вологи).
Потім відкриваємо кришку і випаровуємо зайву вологу протягом 5−10 хвилин.
Додаємо мед.
Даємо суміші повністю охолонути, пропускаємо 2 рази через м'ясорубку, після чого туди ж додаємо м'яке масло і ще раз перебиваємо.
Нагадаємо, Володимир Ярославський, який вже кілька років входить до числа 25 кращих шеф-кухарів України, зізнався «ФАКТАМ», що в 2021 році мріє відкрити невеликий бар «для душі».16
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