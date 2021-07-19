27.10 / 27.28 31.90 / 32.23
Київ: +23
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

«Найпростіший, але смачний рецепт»: Володимир Ярославський розкрив секрет паштету з курячої печінки з овочами

22:05 19 липня 2021
«Найпростіший, але смачний рецепт»: Володимир Ярославський розкрив секрет паштету з курячої печінки з овочами

Суддя шоу «МастерШеф» Володимир Ярослвський, який рекомендував рецепт котлет з коропа, знає толк і в приготуванні м'ясних страв. Цього разу він порадив згадати про традиційну страву — паштет з печінки, «прочитавши» рецепт по-новому.

Для приготування страви вам знадобляться:

500 г курячої печінки очищеної
300 г цибулі
250 г моркви
75 г стебла селери
200 г вершкового масла 82.5%
20 г меду
сіль, духмяний і чорний перець
чебрець
рослинне масло для смаження.

Приготування

Овочі кулінар радить попередньо обсмажити, так само варто вчинити і з печінкою.

Після обсмажування печінку і овочі тушкують під кришкою, періодично помішуючи, протягом 12−15 хвилин (в цей час печінка починає виділяти багато вологи).

Потім відкриваємо кришку і випаровуємо зайву вологу протягом 5−10 хвилин.

Додаємо мед.

Даємо суміші повністю охолонути, пропускаємо 2 рази через м'ясорубку, після чого туди ж додаємо м'яке масло і ще раз перебиваємо.

Нагадаємо, Володимир Ярославський, який вже кілька років входить до числа 25 кращих шеф-кухарів України, зізнався «ФАКТАМ», що в 2021 році мріє відкрити невеликий бар «для душі».

16

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

електроенергія

З 1 серпня українці платитимуть «за світло» за новими тарифами

Оксана Соколова

«Медузи розміром з акул»: туристи жаліються на навалу «хижаків», які заважають відпочинку на Арабатці

борги

Колектори будуть «вибивати» борги за новими правилами: що змінилося

Меган Маркл і Камілла

Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.