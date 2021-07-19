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Томатний соус з оливками, куркою і парою «секретів»: рецепт від Григорія Германа

9:34 19 липня 2021
соус

Відомий телеведучий Григорій Герман, крім страв на святковий стіл, готовий поділитися і рецептами на кожен день. Так, ведучий розповів, як приготувати спагетті з особливим соусом, щоб блюдо сподобалося всій родині і особливо дітям. Відеоінструкцію кулінар опублікував в Instagram.

Томатний соус з оливками і куркою для пасти

  • Курка — 350 г;
  • Оливки — 7 штук;
  • Перетерті томати (пасата) — 300 мл;
  • ¼ великої цибулини;
  • Пару зубків часнику;
  • Анчоус — 2 штуки;
  • Пармезан — 100 г;
  • Топлене масло — 30 г;
  • Оливкова олія — 30 г;
  • Сіль, перець, цукор

На сковорідці розігріти масло і олію. Порубати цибулю, обсмажити хвилину, додати нарізані оливки і курку, обсмажити п'ять хвилин. Всипати часник, пасат, через хвилину — цілі анчоуси. На слабкому вогні довести соус до кипіння, тушкувати 4 хвилини, додати сіль, перець, цукор. У готовий соус всипати зварені спагетті. Посипати пармезаном.

Нагадаємо, раніше Григорій Герман запропонував приготувати швидкий шашлик по-корейськи в спеціальному маринаді.

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