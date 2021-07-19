Томатний соус з оливками, куркою і парою «секретів»: рецепт від Григорія Германа
Відомий телеведучий Григорій Герман, крім страв на святковий стіл, готовий поділитися і рецептами на кожен день. Так, ведучий розповів, як приготувати спагетті з особливим соусом, щоб блюдо сподобалося всій родині і особливо дітям. Відеоінструкцію кулінар опублікував в Instagram.
Томатний соус з оливками і куркою для пасти
- Курка — 350 г;
- Оливки — 7 штук;
- Перетерті томати (пасата) — 300 мл;
- ¼ великої цибулини;
- Пару зубків часнику;
- Анчоус — 2 штуки;
- Пармезан — 100 г;
- Топлене масло — 30 г;
- Оливкова олія — 30 г;
- Сіль, перець, цукор
На сковорідці розігріти масло і олію. Порубати цибулю, обсмажити хвилину, додати нарізані оливки і курку, обсмажити п'ять хвилин. Всипати часник, пасат, через хвилину — цілі анчоуси. На слабкому вогні довести соус до кипіння, тушкувати 4 хвилини, додати сіль, перець, цукор. У готовий соус всипати зварені спагетті. Посипати пармезаном.
Нагадаємо, раніше Григорій Герман запропонував приготувати швидкий шашлик по-корейськи в спеціальному маринаді.117
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