Базиліковий лимонад: пікантний смак і аромат літа
Прохолодні напої — порятунок у спеку. Один з них — з дитинства улюблений лимонад. Смаки лимонаду можуть бути різні. Наприклад, ягідні. Пікантний смак свіжості надає напою базилік. Крім того, у нього приголомшливий аромат.
Рецептом базилікового лимонаду з «ФАКТАМИ» поділилася Тетяна Литвинова.
— Лимонад прекрасно втамовує спрагу, він простий в приготуванні, — каже Тетяна Литвинова. — Цей напій люблять і дорослі, і діти. Лимонад — справжній символ літа. Ось його рецепт.
Лимонад з базиліком
Вода — 1 л
Базилік — 3 гілочки
Лимон — 1 шт.
Мед — 1 ст. л.
Готуємо базиліковий лимонад. Для цього базилік заливаємо окропом і залишаємо заварюватися. Вода відразу ж стає фіолетовою. Потім додаємо туди сік лимона та підсолоджуємо медом. Останній штрих — лід. Лимонад готовий!
Раніше Тетяна Литвинова поділилася ще одним літнім рецептом — дуже смачних в'ялених томатів.
Фото з альбому Тетяни Литвинової133
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