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Базиліковий лимонад: пікантний смак і аромат літа

9:29 19 липня 2021
лимонад

Прохолодні напої — порятунок у спеку. Один з них — з дитинства улюблений лимонад. Смаки лимонаду можуть бути різні. Наприклад, ягідні. Пікантний смак свіжості надає напою базилік. Крім того, у нього приголомшливий аромат.

Рецептом базилікового лимонаду з «ФАКТАМИ» поділилася Тетяна Литвинова.

— Лимонад прекрасно втамовує спрагу, він простий в приготуванні, — каже Тетяна Литвинова. — Цей напій люблять і дорослі, і діти. Лимонад — справжній символ літа. Ось його рецепт.

Лимонад з базиліком

Вода — 1 л

Базилік — 3 гілочки

Лимон — 1 шт.

Мед — 1 ст. л.

Готуємо базиліковий лимонад. Для цього базилік заливаємо окропом і залишаємо заварюватися. Вода відразу ж стає фіолетовою. Потім додаємо туди сік лимона та підсолоджуємо медом. Останній штрих — лід. Лимонад готовий!

Раніше Тетяна Литвинова поділилася ще одним літнім рецептом — дуже смачних в'ялених томатів.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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