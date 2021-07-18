Як правильно приготувати лобстера та стейк на грилі: поради від ресторатора Дмитра Борисова

У сезон пікніків і відпочинку на природі ресторатор Дмитро Борисов пропонує кілька рецептів, щоб нагодувати велику компанію. Крім традиційних шашликів, можна засмажити на грилі лобстера або приготувати порційні стейки. Інструкцію з приготування Борисов наводить в Instagram .

Лобстер на грилі Лобстера відварити (5−6 хвилин, для великих екземплярів розраховуйте час за формулою 1 хвилина на 100 грамів продукту). Викласти на лід. Розділити на половинки.

Гриль змастити, викласти половинки лобстера, смажити, поки задня частина не стане золотистого відтінку. Готовий продукт полити соусом. Для соусу:

Вершкове масло розтопити, додати дрібно порубаний часник і трави (наприклад кріп, м'яту, кінзу).



Стейк на грилі Вибрати м'ясо для стейка. Борисов використовує стейк рибай товщиною 3,5−4 сантиметри. До смаження трохи посолити стейк крупною морською сіллю. Щоб м'ясо було середньо просмажене (medium rare) готувати по 2,5−4 хвилини з кожного боку. Готовий стейк змастити соусом теріякі, додатково посолити морською сіллю, додати трохи чилі.

Нагадаємо, раніше Дмитро Борисов запропонував свій рецепт малосольних огірків з кабачками.

Фото dmytro_borisov/Instagram

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