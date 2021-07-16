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Томати пелаті у власному соку: рецепт від відомого кулінара Клопотенка

9:27 16 липня 2021
Пелаті томати

Томати на зиму прийнято зберігати шляхом в'ялення або консервації в маринаді. А відомий шеф-кухар і ресторатор Євген Клопотенко запропонував приготувати з урожаю помідорів оригінальну заготовку — томати пелаті у власному соку. Консервовані помідори по-італійськи стануть хорошим доповненням до пасти або як соус до м'ясних і інших страв.

Томати пелаті

На дві банки ємністю 1 літр:

  • 2,5 кг стиглих помідорів-сливок;
  • 1−2 чайних ложки солі.

Банки і кришки простерилізувати. Томати перебрати, відокремити 1,5 кг більштвердих, зробити на них хрестоподібні надрізи. У киплячу воду занурити надрізані томати приблизно на 40 секунд. Бланшовані томати вийняти з води, перекласти в миску і зняти шкірку.

1 кг м'якших томатів розрізати навпіл, в соковижималці видавити сік, додати сіль і поставити на вогонь. Через п'ять хвилин після закипання вимкнути.

Бланшовані томати розкласти по банкам, залити соком і закатати.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова пропонує, поки триває сезон вишні, правильно заморозити ягоди на зиму. А кулінарний експерт Олексій Суханов опублікував авторський рецепт полуничного варення з м'ятою.

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