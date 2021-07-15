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Кабачкова ікра за 40 хвилин: покроковий рецепт від Клопотенко

16:43 15 липня 2021
Кабачкова ікра за 40 хвилин: покроковий рецепт від Клопотенко

Шеф-кухар Євген Клопотенко, який недавно поділився швидким рецептом малосольних огірків … у гарбузі, згадав про улюблену страву українців — кабачкову ікру.

Втім, як завжди, його рецепт вирізняється пікантністю.

Так, він пропонує запікати овочі, а не тушкувати їх. Саме так, запевняє Євген, страва матиме більш насиченений аромат та смак.

Етапи приготування:

Загорніть овочі у фольгу і відправте їх в духову шафу на 40 хвилин.

Вже готові овочі поріжте шматками і перебийте в блендері.

Додайте за смаком перець, сіль і сік половини лимона.

Охолодіть в холодильнику протягом години і подавайте до столу.

Нагадаємо, колега Клопотенко Андрій Величко поділився авторським рецептом фаршированих патисонів, а Руслана Писанка розповіла, як приготувати фаршировані овочі в сметанному соусі.

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