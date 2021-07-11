Рецепт ідеального ростбіфу: два «секрету» від Григорія Германа

Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман запропонував приготувати ідеальний ростбіф, який готується виключно на решітці, і маринується не менше доби (!). Але отриманий результат того вартий, запевняє автор в Instagram .

Вам знадобитися:

Яловичина (карбонад, але підійде будь-яка спинна частина) — 1 кг і більше

Сіль — 25 г на кожен кг м'яса

Лавровий лист, розмарин, запашний перець

Рослинна олія

Оливкова олія

Мелений чорний перець

Гірчиця негостра — 100 мл.

Маринад

У сотейник вливається 200 мл води з сіллю, лавровим листом, розмарином, перцем горошком. Після закипання доливаємо ще 500 мл холодної води, щоб маринад не обпіко м'ясо. Заливаємо м'ясо і ставимо в холодильник на добу.

Приготування

На наступний день м'ясо дістаємо, обтираємо паперовим рушником. Змішуємо гірчицю, мелений перець, трохи оливкового масла. Обмащуємо м'ясо і залишаємо при кімнатній температурі. Перевіряємо рукою — поки стане «не холодним».

Греємо духовку на 160 °.

На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо м'ясо з усіх боків. Запечатуємо соки, отримуючи красиву скориночку.

Відправляємо м'ясо в духовку, на решітку. Після приготування даємо відпочити 20 хвилин.

Смачного!

А раніше Герман предожіл незвичайний рецепт корейського шашлику в солодкому маринаді за 40 хвилин.

36

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter