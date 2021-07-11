Рецепт ідеального ростбіфу: два «секрету» від Григорія Германа
Відомий телеведучий і кулінар Григорій Герман запропонував приготувати ідеальний ростбіф, який готується виключно на решітці, і маринується не менше доби (!). Але отриманий результат того вартий, запевняє автор в Instagram .
Вам знадобитися:
- Яловичина (карбонад, але підійде будь-яка спинна частина) — 1 кг і більше
- Сіль — 25 г на кожен кг м'яса
- Лавровий лист, розмарин, запашний перець
- Рослинна олія
- Оливкова олія
- Мелений чорний перець
- Гірчиця негостра — 100 мл.
Маринад
У сотейник вливається 200 мл води з сіллю, лавровим листом, розмарином, перцем горошком. Після закипання доливаємо ще 500 мл холодної води, щоб маринад не обпіко м'ясо. Заливаємо м'ясо і ставимо в холодильник на добу.
Приготування
На наступний день м'ясо дістаємо, обтираємо паперовим рушником. Змішуємо гірчицю, мелений перець, трохи оливкового масла. Обмащуємо м'ясо і залишаємо при кімнатній температурі. Перевіряємо рукою — поки стане «не холодним».
Греємо духовку на 160 °.
На сковороді розігріваємо олію, обсмажуємо м'ясо з усіх боків. Запечатуємо соки, отримуючи красиву скориночку.
Відправляємо м'ясо в духовку, на решітку. Після приготування даємо відпочити 20 хвилин.
Смачного!
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