Краще зробити «човники»: Руслана Писанка розповіла, як приготувати фаршировані овочі у сметанному соусі
Ведуча денного шоу «Твій день» Руслана Писанка, яка нещодавно поділилася з українцями рецептом окрошки на айрані, приготувала ще одну сезонну страву — смачні й ароматні фаршировані овочі.
Фаршировані овочі
Інгредієнти
Кабачок — 1 шт
Цукіні — 1 шт
Помідор — 3 шт
Перець солодкий — 2 шт
Начинка буде одна для всіх:
Куряче філе — 0,5 кг
Кабачок — 1 шт.
Помідор — 1 шт.
Перець солодкий — 1 шт.
Морква — 1шт.
Сир твердий — 200 г
Сіль, перець до смаку.
Приготування
Овочі розрізати навпіл і зробити з них «човники», обережно вийнявши серединку.
Кабачок, помідор, солодкий перець подрібнити, додати нарізану курячу грудку, натерту моркву і сир. Інгредієнти посолити, поперчити і додати улюблені спеції до смаку.
Начинку ретельно перемішати та наповнити нею половинки овочів.
Окремо приготувати соус: змішати 3 яйця, 250 г сметани і додати подрібнений часник. Полити соусом фаршировані овочі, викласти їх на деко і поставити в духовку для запікання.
Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати овочі на мангалі. А переможниця реаліті «Супер Топмодель по-українськи» Таня Брик поділилася рецептом низькокалорійного тунця з овочами у духовці.57
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter