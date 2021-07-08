Краще зробити «човники»: Руслана Писанка розповіла, як приготувати фаршировані овочі у сметанному соусі

Ведуча денного шоу «Твій день» Руслана Писанка, яка нещодавно поділилася з українцями рецептом окрошки на айрані, приготувала ще одну сезонну страву — смачні й ароматні фаршировані овочі.

Фаршировані овочі

Інгредієнти

Кабачок — 1 шт

Цукіні — 1 шт

Помідор — 3 шт

Перець солодкий — 2 шт



Начинка буде одна для всіх:

Куряче філе — 0,5 кг

Кабачок — 1 шт.

Помідор — 1 шт.

Перець солодкий — 1 шт.

Морква — 1шт.

Сир твердий — 200 г

Сіль, перець до смаку. Приготування

Овочі розрізати навпіл і зробити з них «човники», обережно вийнявши серединку. Кабачок, помідор, солодкий перець подрібнити, додати нарізану курячу грудку, натерту моркву і сир. Інгредієнти посолити, поперчити і додати улюблені спеції до смаку. Начинку ретельно перемішати та наповнити нею половинки овочів. Окремо приготувати соус: змішати 3 яйця, 250 г сметани і додати подрібнений часник. Полити соусом фаршировані овочі, викласти їх на деко і поставити в духовку для запікання.

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