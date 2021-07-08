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Краще зробити «човники»: Руслана Писанка розповіла, як приготувати фаршировані овочі у сметанному соусі

18:28 8 липня 2021
овочі

Ведуча денного шоу «Твій день» Руслана Писанка, яка нещодавно поділилася з українцями рецептом окрошки на айрані, приготувала ще одну сезонну страву — смачні й ароматні фаршировані овочі.

Фаршировані овочі

Інгредієнти
Кабачок — 1 шт
Цукіні — 1 шт
Помідор — 3 шт
Перець солодкий — 2 шт

Начинка буде одна для всіх:
Куряче філе — 0,5 кг
Кабачок — 1 шт.
Помідор — 1 шт.
Перець солодкий — 1 шт.
Морква — 1шт.
Сир твердий — 200 г
Сіль, перець до смаку.

Приготування
Овочі розрізати навпіл і зробити з них «човники», обережно вийнявши серединку.

Кабачок, помідор, солодкий перець подрібнити, додати нарізану курячу грудку, натерту моркву і сир. Інгредієнти посолити, поперчити і додати улюблені спеції до смаку.

Начинку ретельно перемішати та наповнити нею половинки овочів.

Окремо приготувати соус: змішати 3 яйця, 250 г сметани і додати подрібнений часник. Полити соусом фаршировані овочі, викласти їх на деко і поставити в духовку для запікання.

Нагадаємо, кулінар Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати овочі на мангалі. А переможниця реаліті «Супер Топмодель по-українськи» Таня Брик поділилася рецептом низькокалорійного тунця з овочами у духовці.

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