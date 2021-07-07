Здивуйте гостей: бог М'яса Алік Мкртчян розповів, як правильно вибрати м'ясо для стейків

Співачка Настя Каменських, яка порадувала чоловіка, продюсера Олексія Потапенка, курячими стейками, приготованими на електрогрилі, можливо, наступного разу здивує його альтернативним стейком, скориставшись порадою фіналіста проекту «МайстерШеф. Професіонали» Аліка Мкртчяна.

Незважаючи на те що стейк — дуже смачне, але досить складна у приготуванні страва, його можна приготувати порівняно швидко і недорого — якщо правильно вибрати м'ясо, пише сайт stb.ua .

Альтернативні стейки вирізаються з абсолютно різних частин тварини:

лопатка (топ-блейд);

пашина (стейк фланках і скерт);

кострец (піканья, рамп);

поперекова частина (стейк сірлоін).

У такого м'яса можуть бути особливості — неправильна форма, сухожилля, волокна, що розташовані уздовж стейку.

На думку Аліка Мкртчяна, альтернативні стейки смачні і не вимагають тривалого попереднього маринування. Головне — готувати їх з хорошого, витриманого м'яса вигодованого зерном бика м'ясної породи.

Стейками можна вважати м'ясо, яке визріло, або певну частину туші, яка зачищена, відрізана під правильним кутом. У магазинах є вже готові стейки для швидкого приготування, про що говорять їхні назви: «стейк-хвилинка», «стейк-брекфест» і так далі.

«Необов'язково стейк повинен бути дорогим. Будь-який українець, якщо він правильно підбере шматок туші, може посмажити її, як стейк, і це буде дуже смачно», — стверджує Алік Мкртчян.

Раніше переможець «МайстерШефу» Євген Клопотенко розповів, як приготувати свинячий шашлик з ошийка на грилі з соусом чімічурі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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