Як правильно заморозити вишню: поради кулінарки Тетяни Литвинової

Заморожену вишню можна використовувати для приготування компотів і різних десертів. І зараз саме час її заготовляти. При цьому завжди варто прислухатися до порад професіоналів. Кулінарка Тетяна Литвинова поділилася секретами заморожування вишні.

— Сьогодні я поділюся своїми секретами заморожування вишні, — каже Тетяна Литвинова. — При заморожуванні у ягід не потрібно обламувати хвостики. Заморожувати вишню треба в невеликій кількості. Краще для цього використовувати одноразові контейнери. У них вишня не втратить свого естетичного вигляду. Коли купляєте, вибирайте стиглі та соковиті плоди. Неодмінно на контейнері підписуйте дату. Термін зберігання замороженої з кісточкою вишні — один рік. При заморожуванні намагайтеся використовувати найнижчу температуру. Бажано використовувати функцію шокового заморожування.

За словами Тетяни, взимку кожна вишенька на вагу золота. Вишеньку з хвостиком можна використовувати для декору десертів.

Раніше Тетяна Литвинова поділилася з «ФАКТАМИ» рецептом особливої окрошки з пастромою.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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