Яєчня без яєць: зірка «Сватів» Анна Кошмал розповіла про свою «фірмову» ранкову страву

Зірка серіалу «Свати» Анна Кошмал, яка вже 6 років не вживає тваринних продуктів, поділилася рецептом свого смачного і здорового сніданку — яєчні з тофу.

Яєчня з тофу

Інгредієнти:

• Тофу — 200 г

• Авокадо — ½ штуки

• Улюблені овочі — 100−150 г

• Сіль, перець, паприка Приготування: 1. Тофу розминаємо виделкою в сирну кашку, солимо, перчимо, додаємо улюблені спеції. Ідеально підійде паприка або куркума.

2. Суміш перекладаємо на розігріту сковороду, обсмажуємо.

3. Готовий скрамбл з тофу подаємо з авокадо і будь-якими овочами. Смачного!

Нагадаємо, що 26-річна актриса Анна Кошмал вперше з'явилася на знімальному майданчику в 2011 році. За дев'ять років кінокар'єри вона зіграла 33 ролі. Популярність актрисі принесла роль Жені в серіалі «Свати» на «1 + 1». З чоловіком Іваном Анна виховує сина Мішу.

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