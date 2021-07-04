Лілія Ребрик розкрила рецепт унікального напою: допомагає схуднути та прискорює метаболізм

Українська телеведуча Лілія Ребрик, яка нещодавно травмувала ногу, поділилася в Instagram рецептом внусного та корисного напою.

Телеведуча пропонує приготувати воду Сассі.

«Кажуть, що вона допомагає схуднути та прискорює метаболізм. В цьому я, чесно кажучи, не впевнена, але точно можу сказати, що вода Сассі втамовує спрагу, бадьорить і містить багато вітамінів», — написала Ребрик.

Приготування Візьміть літр охолодженої води, одне невелике коріння імбиру, один невеликий огірок, кілька листочків м'яти та половину лимона. Тоненькими кружальцями наріжте лимон і огірок. Натріть імбир — повинна вийти десь чайна ложечка м'якоті. Всі інгредієнти залийте водою та поставте в холодильник на ніч, за цей час продукти віддадуть корисні речовини в воду. І вже вранці можна насолоджуватися!

Раніше Ребрик поділилася рецептом фісташкового морозива.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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