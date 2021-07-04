Улюблена випічка з сонячної Хорватії: Клопотенко розповів, як приготувати смачні загорські штруклі

Відомий український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко активно веде свою сторінку в Instagram, а також різні блоги, де ділиться простими, але в той же час оригінальними рецептами страв.



В одній з нещодавніх публікацій Євген розповів про те, що коли подорожував по мальовничій Хорватії, йому неймовірно припала до душі традиційна страва — загорські штруклі. Ця страва з тіста і сиру.

«Вона вразила мене своїм ніжним смаком і трохи нагадала про Україну, адже в нашій кухні сир також використовується дуже і дуже часто», — пише кулінар.

За його словами, ця хорватська випічка має кілька варіацій. Сформовані штруклі іноді варять у підсоленій воді, а в деяких випадках запікають у духовці, заливши соусом з вершків.

«Тісто для цієї випічки дуже просте, але є невеликий секретик. У нього потрібно додати трохи оцту, тоді штруклі матимуть більш хрустку структуру. Також важливо дуже-дуже тонко розкачати тісто, але треба пильнувати, щоб воно не порвалося, і начинка залишалася всередині. Заливати штруклі будемо вершками, змішаними з невеликою кількістю цукру», — пише Клопотенко.

Інгредієнти:

Для тіста:

300 г борошна (+ 50 г для підпилу)

1 яйце

100 мл теплої води

1 ст. л. оцту

1 ст. л. соняшникової олії

1 щіпка солі

1 щіпка цукру

Для начинки:

500 г сиру 9%

1 яйце

150 г сметани

2 ст. л. цукру

1 щіпка солі

Для заливки:

250 мл вершків 30%

1 ст. л. цукру

15 г вершкового масла (для змазування форми)

Спосіб приготування:

Крок 1

Підготуйте всі інгредієнти для приготування хорватських загорських штруклей. Розігрійте духовку до 180 градусів.

Крок 2

Для тіста змішайте 300 г пшеничного борошна, 1 яйце, 100 мл теплої води, 1 ст. л. соняшникової олії, 1 щіпку солі і 1 щіпку цукру. Влийте 1 ст. л. оцту.

Крок 3

Замісити туге тісто щільно і залиште на кілька хвилин, поки будемо готувати начинку.

Крок 4

Для начинки змішайте у великій мисці 500 г сиру, вбийте 1 яйце і додайте 2 ст. л. цукру. Сир я раджу не перетирати, щоб залишилася зерниста структура.

Крок 5

Додайте до начинки 150 г сметани і 1 щіпку солі. Ретельно все перемішайте.

Крок 6

Розкачайте тісто в дуже-дуже тонкий пласт, майже до прозорості, але будьте обережні, щоб воно не розірвалося.

Крок 7

Викладіть на тісто начинку, розподіливши на 6 однакових частин. Викладайте так, щоб по краях залишалося досить тіста для загортання.

Крок 8

Загорніть тісто з обох сторін від країв до центру, повністю накривши начинку.

Крок 9

Трохи притисніть тісто і приплюсніть злегка подушечки. За допомогою качалки обережно зробіть відстань між штруклями.

Крок 10

Розділіть штруклі на порційні частини тупим боком леза ножа.

Крок 11

Форму для запікання змастіть 15 г вершкового масла і викладіть штруклі по колу.

Крок 12

Для заливки змішайте в мисці 250 мл вершків з 1 ст. л. цукру.

Крок 13

Залийте штруклі вершками і запікайте при температурі 180 градусів 40−50 хвилин, до рум'яної скоринки.

Як писали «ФАКТИ», раніше Клопотенко розповів, як приготувати гречку з печерицями та мигдалем.

144

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter