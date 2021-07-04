Улюблена випічка з сонячної Хорватії: Клопотенко розповів, як приготувати смачні загорські штруклі
Відомий український кулінар і телеведучий Євген Клопотенко активно веде свою сторінку в Instagram, а також різні блоги, де ділиться простими, але в той же час оригінальними рецептами страв.
В одній з нещодавніх публікацій Євген розповів про те, що коли подорожував по мальовничій Хорватії, йому неймовірно припала до душі традиційна страва — загорські штруклі. Ця страва з тіста і сиру.
«Вона вразила мене своїм ніжним смаком і трохи нагадала про Україну, адже в нашій кухні сир також використовується дуже і дуже часто», — пише кулінар.
За його словами, ця хорватська випічка має кілька варіацій. Сформовані штруклі іноді варять у підсоленій воді, а в деяких випадках запікають у духовці, заливши соусом з вершків.
«Тісто для цієї випічки дуже просте, але є невеликий секретик. У нього потрібно додати трохи оцту, тоді штруклі матимуть більш хрустку структуру. Також важливо дуже-дуже тонко розкачати тісто, але треба пильнувати, щоб воно не порвалося, і начинка залишалася всередині. Заливати штруклі будемо вершками, змішаними з невеликою кількістю цукру», — пише Клопотенко.
Інгредієнти:
Для тіста:
300 г борошна (+ 50 г для підпилу)
1 яйце
100 мл теплої води
1 ст. л. оцту
1 ст. л. соняшникової олії
1 щіпка солі
1 щіпка цукру
Для начинки:
500 г сиру 9%
1 яйце
150 г сметани
2 ст. л. цукру
1 щіпка солі
Для заливки:
250 мл вершків 30%
1 ст. л. цукру
15 г вершкового масла (для змазування форми)
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте всі інгредієнти для приготування хорватських загорських штруклей. Розігрійте духовку до 180 градусів.
Крок 2
Для тіста змішайте 300 г пшеничного борошна, 1 яйце, 100 мл теплої води, 1 ст. л. соняшникової олії, 1 щіпку солі і 1 щіпку цукру. Влийте 1 ст. л. оцту.
Крок 3
Замісити туге тісто щільно і залиште на кілька хвилин, поки будемо готувати начинку.
Крок 4
Для начинки змішайте у великій мисці 500 г сиру, вбийте 1 яйце і додайте 2 ст. л. цукру. Сир я раджу не перетирати, щоб залишилася зерниста структура.
Крок 5
Додайте до начинки 150 г сметани і 1 щіпку солі. Ретельно все перемішайте.
Крок 6
Розкачайте тісто в дуже-дуже тонкий пласт, майже до прозорості, але будьте обережні, щоб воно не розірвалося.
Крок 7
Викладіть на тісто начинку, розподіливши на 6 однакових частин. Викладайте так, щоб по краях залишалося досить тіста для загортання.
Крок 8
Загорніть тісто з обох сторін від країв до центру, повністю накривши начинку.
Крок 9
Трохи притисніть тісто і приплюсніть злегка подушечки. За допомогою качалки обережно зробіть відстань між штруклями.
Крок 10
Розділіть штруклі на порційні частини тупим боком леза ножа.
Крок 11
Форму для запікання змастіть 15 г вершкового масла і викладіть штруклі по колу.
Крок 12
Для заливки змішайте в мисці 250 мл вершків з 1 ст. л. цукру.
Крок 13
Залийте штруклі вершками і запікайте при температурі 180 градусів 40−50 хвилин, до рум'яної скоринки.
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