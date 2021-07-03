«Ніжні і соковиті»: Величко поділився рецептом фаршированих патисонів з м'якоттю кролика

Відомий шеф-кухар Андрій Величко, який раніше розповів, як краще готувати узбецький плов, поділився в Facebook своїм рецептом фаршированих патисонів.

«Фарширувати перці, капустяне і виноградне листя, кабачки і баклажани у нас люблять і вміють. Тому, коли на ринках з'являються перші дрібні патисони, потрібно терміново встигнути їх вибрати, нафарширувати улюбленою начинкою і приготувати. І це може бути начинка овочева, вегетаріанська, з булгуром або рисом, начинка з зеленню або травами, сирна з анчоусами або без, а може бути м'ясна начинка від курочки і індички до м'якоті ягняти. Цього разу вийшла начинка ніжна і дуже делікатна — м'якоть кролика і корінь петрушки, а фарширував я як самі патисони, так і парочку круглих кабачків і досить великих помідор», — написав він.

За словами Величка, рецепт досить простий і не забере багато часу.

Інгредієнти:

4 невеликі ніжки кролика (500г)

8−10 овочів для фарширування (патисони, кабачки, помідори)

2 невеликих кореня петрушки

1 головка ріпчастої цибулі

1 келих білого сухого вина

спеції — мірудія або майоран, сіль, перець,

2−3 ст ложки оливкової олії

Крок 1

Почнемо з підготовки начинки. План наступний — обсмажуємо ніжки в сотейнику або казані до золотистого кольору, після цього до них додаємо нарізані овочі (цибуля, корінь петрушки і зубчик часнику). Тушкуємо на середньому вогні хвилин 10, після чого додаємо вино і даємо випаруватися алкоголю. Можна трохи посолити. Якщо рідини стане недостатньо, то можна зовсім небагато води додати. Тепер можна накрити кришкою і дати ще близько 10 хвилин потомитися. Тим часом переходимо до другого етапу — підготовка патисонів.

Крок 2

Готуємо овочі — зрізавши трохи один край, щоб наш патисон стояв на поверхні і не падав, зрізаємо приблизно третину овоча. Тепер чайною ложкою витягаємо м'якоть, залишивши шкірку цілою. М'якоть необхідно злегка порубати ножем і відкласти в сторону — пізніше ми додамо це до нашої начинки. Так чинимо і з патисонами, і з кабачками, і з помідорами. Якщо є перці — те ж саме!

Крок 3

Витягуємо ніжки кролика — вони практично готові, дайте їм трохи охолонути і можна буде легко зняти м'ясо з кістки. За ідеєю, це можна зробити і з сирої ніжки кролика, але так ми втратимо і частину м'яса, і частину смаку. Тепер м'якоть кролика, цибулю і корінь петрушки можна або пропустити через м'ясорубку, або, як я, порубати ножем. Тепер можна повернути в казан, додати подрібнену м'якоть патисонів (і кабачків з помідорами) і на середньому вогні дати ще хвилин 5−10 потомитися. Рідина з овочів зайва піде, плюс ви ще додасте спеції і сіль за смаком, вийде дуже смачна начинка.

Крок 4

Закладаємо начинку в підготовлені овочі, накриваємо «кришечкою» зі зрізаної частини, скроплюємо оливковою олією і відправляємо на 20−25 хвилин запікатися в духовку на 180С. Виходить дуже красива, і при цьому смачна їжа. А сама ідея фарширувати овочі — вона універсальна. Будь-яка начинка, величезний асортимент овочів, які можна використовувати, відносна простота в приготуванні робить це блюдо обов'язковим влітку! Смачного! Готуйте і пишіть свої ідеї, як ви фаршируєте овочі і які начинки любите.

Як писали «ФАКТИ», раніше Величко розповів про сирники, які можна приготувати за 15 хвилин.

Фото: Facebook/Шеф Андрей Величко

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