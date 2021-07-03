27.19 / 27.42 32.14 / 32.53
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Повсякденна страва по-новому: рецепт гречки з печерицями та мигдалем від Клопотенка

13:37 3 липня 2021
гречка

Кулінар Євген Клопотенко, який запропонував незвичайний рецепт салату зі свіжих томатів та запечених огірків, розповів, як приготувати гречку з печерицями та мигдалем.

Гречка з печерицями та мигдалем

Інгредієнти
1 стакан гречки
2 склянки води
300 г печериць
1 ріпчаста цибуля
50 г мигдалю
50 г вершкового масла
сіль і перець до смаку


Приготування
1 стакан гречки, промити й відварити у 2 склянках води.

Ріпчасту цибулю очистити й нарізати четверть кільцями, а 300 г печериць розрізати на чотири частини. Дрібні печериці можна залишити цілими.

Порубати 50 г мигдалю.

На сковороді розігріти 50 г вершкового масла, додати цибулю і смажити до золотистого кольору.

Додати гриби, смажити, щоб випарувалася зайва волога і гриби трохи підсмажилися.

Додати відварену гречку. Ретельно перемішати, додати сіль і перець до смаку.

При подачі посипати рубленим мигдалем.

Нагадаємо, нещодавно суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував рецепт вівсяної каші з додаванням грибів та пармезану. А Євген Клопотенко поділився рецептом хлібного квасу.

фото https://www.facebook.com/

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Пенсії з 1 липня підвищили мільйонам українців: в ПФУ назвали суми «підвищення»

Філіп Кіркоров

Філіпа було не зупинити: подруга Кіркорова розповіла, чому він до кінця життя любитиме лише Пугачову

Олена Мозгова

«Саня, точно досить»: Мозгова відреагувала на одкровення Пономарьова

Каменських

«Красуні-мілашки»: Настя Каменських у бікіні з подружкою-білявкою зачарувала шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.