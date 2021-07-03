Повсякденна страва по-новому: рецепт гречки з печерицями та мигдалем від Клопотенка
Кулінар Євген Клопотенко, який запропонував незвичайний рецепт салату зі свіжих томатів та запечених огірків, розповів, як приготувати гречку з печерицями та мигдалем.
Гречка з печерицями та мигдалем
Інгредієнти
1 стакан гречки
2 склянки води
300 г печериць
1 ріпчаста цибуля
50 г мигдалю
50 г вершкового масла
сіль і перець до смаку
Приготування
1 стакан гречки, промити й відварити у 2 склянках води.
Ріпчасту цибулю очистити й нарізати четверть кільцями, а 300 г печериць розрізати на чотири частини. Дрібні печериці можна залишити цілими.
Порубати 50 г мигдалю.
На сковороді розігріти 50 г вершкового масла, додати цибулю і смажити до золотистого кольору.
Додати гриби, смажити, щоб випарувалася зайва волога і гриби трохи підсмажилися.
Додати відварену гречку. Ретельно перемішати, додати сіль і перець до смаку.
При подачі посипати рубленим мигдалем.
Нагадаємо, нещодавно суддя шоу «МайстерШеф» Володимир Ярославський запропонував рецепт вівсяної каші з додаванням грибів та пармезану. А Євген Клопотенко поділився рецептом хлібного квасу.
фото https://www.facebook.com/
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter