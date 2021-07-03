Повсякденна страва по-новому: рецепт гречки з печерицями та мигдалем від Клопотенка

Кулінар Євген Клопотенко, який запропонував незвичайний рецепт салату зі свіжих томатів та запечених огірків, розповів, як приготувати гречку з печерицями та мигдалем.

Інгредієнти

1 стакан гречки

2 склянки води

300 г печериць

1 ріпчаста цибуля

50 г мигдалю

50 г вершкового масла

сіль і перець до смаку





Приготування

1 стакан гречки, промити й відварити у 2 склянках води.



Ріпчасту цибулю очистити й нарізати четверть кільцями, а 300 г печериць розрізати на чотири частини. Дрібні печериці можна залишити цілими.



Порубати 50 г мигдалю.

На сковороді розігріти 50 г вершкового масла, додати цибулю і смажити до золотистого кольору.



Додати гриби, смажити, щоб випарувалася зайва волога і гриби трохи підсмажилися.



Додати відварену гречку. Ретельно перемішати, додати сіль і перець до смаку.



При подачі посипати рубленим мигдалем.