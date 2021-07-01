Відомий кулінарний експерт, ведучий ток-шоу «Говорить Україна» (канал «Україна») Олексій Суханов зізнається, що для нього головні ласощі літа — морозиво. Нещодавно Олексій навчився сам робити морозиво і з задоволенням поділився рецептом з «ФАКТАМИ».

— Я скуштував морозиво в гостях і з подивом дізнався, що воно — домашнього приготування! — розповів Суханов. — Виявляється, це досить легко і просто. Але головне — ти повністю впевнений в інгредієнтах, які додаєш. Більш того, використовуючи різні ягоди, можна змінювати смак ласощів. Правда, не варто зловживати морозивом, оскільки все ж це дуже калорійний продукт.

Вершкове морозиво Інгредієнти: Молоко пастеризоване — 0,5 літра

Вершкове масло — 50 грамів

Жовтки — 4 штуки

Цукор — 80−100 грамів

Крохмаль — 0,5 чайної ложки Приготування: Акуратно відокремити жовтки від білків і відправити білки в невелику мисочку, додавши цукор. Збити все до однорідності. Молоко поставити на вогонь і довести до кипіння, періодично помішуючи. Коли воно починає кипіти, зробити вогонь мінімальним і додати в молоко вершкове масло. Дати йому повністю розтопитися, а потім акуратно все перемішати. До жовтків додати крохмаль, ретельно збивши масу. Потім тонкою цівкою вести жовтки в молоко і прогріти до закипання. Зняти з вогню і поставити в мисочку з льодом для інтенсивного охолодження. Перекласти масу, що остигла, в контейнер і відправити в морозилку на 30−35 хвилин. Потім збити і знову заморозити. Повторити процедуру ще два рази до повного застигання, і можна ласувати.

Раніше рецептом приготування в домашніх умовах незвичайного чорного морозива поділився учасник «МастерШеф. Професіонали» на СТБ Юрій Негрич.

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