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«Ідеально з келихом білого»: Тетяна Литвинова розкрила секрет «незамінної французької закуски»

14:46 1 липня 2021
Рійєт зі скумбрії

Кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати ягідний крамбл, поділилася рецептом «візитної страви французької кухні».

За словами кулінара, рійет з скумбрії незамінний для брускетт, бутербродів та начинки для пирогів. І дуже хороший під біле вино.

Інгредієнти:

скумбрія — 1 шт .;
цибуля шалот — 50 г;
масло вершкове — 50 г .;
гірчиця — 1 ч. л .;
сіль — 0,5 ч. л .;
перець — 0.5 ч.л.

Філе скумбрії без кісточок, яку можна приготувати на мангалі, розім'яти виделкою. З неї можна зняти шкірку, але можна цього і не робити.

Додати вершкове масло, добре перемішати.

Цибулю шалот подрібнити й додати до скумбрії. Якщо берете звичайну цибулю, то її варто замочити у гарячій воді, додавши сіль. Можна брати білу частину звичайної зеленої цибулі, ялтинську або ж салатну.

Перемішати з гірчицею, посолити і поперчити. Викласти на шматочок чорного хліба, прикрасивши зверху половинкою вареного яйця і зеленню.

«Це дуже смачно і вишукано. Французи знаються на кулінарії», — говорить Тетяна Литвинова.

Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати окрошку з пастромою і на квасі.

Фото — скріншот.

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