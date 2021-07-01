«Ідеально з келихом білого»: Тетяна Литвинова розкрила секрет «незамінної французької закуски»
Кулінар Тетяна Литвинова, яка раніше розповіла, як приготувати ягідний крамбл, поділилася рецептом «візитної страви французької кухні».
За словами кулінара, рійет з скумбрії незамінний для брускетт, бутербродів та начинки для пирогів. І дуже хороший під біле вино.
Інгредієнти:
скумбрія — 1 шт .;
цибуля шалот — 50 г;
масло вершкове — 50 г .;
гірчиця — 1 ч. л .;
сіль — 0,5 ч. л .;
перець — 0.5 ч.л.
Філе скумбрії без кісточок, яку можна приготувати на мангалі, розім'яти виделкою. З неї можна зняти шкірку, але можна цього і не робити.
Додати вершкове масло, добре перемішати.
Цибулю шалот подрібнити й додати до скумбрії. Якщо берете звичайну цибулю, то її варто замочити у гарячій воді, додавши сіль. Можна брати білу частину звичайної зеленої цибулі, ялтинську або ж салатну.
Перемішати з гірчицею, посолити і поперчити. Викласти на шматочок чорного хліба, прикрасивши зверху половинкою вареного яйця і зеленню.
«Це дуже смачно і вишукано. Французи знаються на кулінарії», — говорить Тетяна Литвинова.
Раніше Тетяна Литвинова розповіла, як приготувати окрошку з пастромою і на квасі.
Фото — скріншот.222
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