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Як приготувати класичний хумус: покроковий рецепт від Клопотенка

7:51 30 червня 2021
хумус

Якщо рецепт традиційних українських вареників з вишнею знайомий багатьом українським господиням, а Євген Клопотенко тільки додав до нього свій маленький секрет, то страви близькосхідної кухні готують далеко не всі. Клопотенко розповів, як приготувати класичний хумус.

Кулінар зазначив, що хумус дуже популярний в Ізраїлі та арабських країнах. Він, як і борщ, може бути різним — густим, більш рідким, відрізнятися набором спецій.

«Приготувати божественний хумус в домашніх умовах так само просто, як приготувати картопляне пюре. Або навіть простіше», — заявив шеф-кухар.

Хумус на 2−4 порції

Час підготовки: 3−4 години
Час приготування: 30−40 хвилин

Інгредієнти

250 г нуту
1 зубчик часнику
3 ст. л. лимонного соку (або за смаком)
1/3 ч. л. зіри
3 ст. л. пасти тахіні
50−70 мл оливкової олії
½ ч. л. солі

Приготування

Нут (250 г) промити кілька разів під проточною водою і замочити мінімум на 4 години, а краще на ніч. Тоді він швидше звариться.

Варити нут в підсоленій воді до готовності, приблизно годину. Перевірити готовність можна натисканням.

Злити воду з нуту в окрему ємність. Відвар знадобиться для того, щоб регулювати консистенцію хумусу.

Нут, якщо є бажання та наявність часу, можна очистити від зайвого лушпиння. Для цього треба залити його холодною водою і добре перемішати, лушпиння відокремиться.

Перекласти нут у чашу блендера, додати зубчик часнику, 50−70 мл оливкової олії, 3 ст. л. пасти тахіні, ½ ч. л. солі, 1/3 ч. л. зіри і сік лимона (3 ст. л.).

Подрібнити все до однорідної консистенції та спробувати. Довести до потрібного смаку сіллю й соком лимона, якщо це необхідно. Відваром відрегулювати консистенцію.

Хумус готовий і його можна подавати до столу, окропивши оливковою олією та посипавши зірою.

Нагадаємо, нещодавно Клопотенко запропонував рецепт ідеального перекусу.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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