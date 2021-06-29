Клопотенко розповів, як приготувати домашні спагеті з імбирно-часниковим соусом за 15 хвилин

Переможець «МастерШефу» Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом приготування рибної котлети для ідеального фішбургера, розповів, як буквально за 15 хвилин приготувати спагетті з часниково-імбирним соусом.

«У світі є багато складних страв, які готуються по кілька днів, вимагають чітких розрахунків пропорцій, містичних інгредієнтів і інопланетної техніки. Домашня локшина пролетіла за всіма параметрами, жоден з них не пропустила. Однак все одно деякі думають, що її дуже складно готувати. Спойлер — це не так, і готується вона буквально за 15 хвилин», — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах .

Отже, для тіста знадобляться: 200 г борошна;

2 яйця;

1−2 ст. л. оливкової олії.

У борошно слід вбити яйця, додати олію та добре вимісити. Помістити тісто у холодильник на 15−20 хвилин під плівкою. Після цього треба розкачати тісто якомога тонше і нарізати смужками.

Локшину помістити у киплячу воду, додавши сіль і столову ложку оливкової олії. Варити одну хвилину.

Для соусу: 3 см кореня імбиру;

2−3 зубчики часнику;

5−6 шт. помідорів чері;

Чверть перчика чилі;

5−6 ст. л. оливкової олії;

половина чайної ложки солі.

Часник розчавити, перчик чилі нарізати тонкими слайсами, а імбир — тонкими брусочками. Помідори чері розрізати навпіл.

Розігріти пательню, додати оливкову олію і трохи обсмажити інгредієнти, окрім томатів. Втім, помідори можна додавати і на цьому етапі — все залежить від того, як ви більше любите.

Коли вміст пательні стане м'яким, додати спагетті і прогріти ще одну хвилину. Викласти на пательгню помідори.

За бажанням можна додати ще оливкової олії та свежезмеленого перцю. Смачного!

Раніше кулінар розповів, як приготувати насичений і ароматний суп харчо з присмаком волоських горіхів.

Фото зі сторінки Євгена Клопотенка у соціальних мережах.

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