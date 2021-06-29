Клопотенко розповів, як приготувати домашні спагеті з імбирно-часниковим соусом за 15 хвилин
Переможець «МастерШефу» Євген Клопотенко, який раніше поділився рецептом приготування рибної котлети для ідеального фішбургера, розповів, як буквально за 15 хвилин приготувати спагетті з часниково-імбирним соусом.
«У світі є багато складних страв, які готуються по кілька днів, вимагають чітких розрахунків пропорцій, містичних інгредієнтів і інопланетної техніки. Домашня локшина пролетіла за всіма параметрами, жоден з них не пропустила. Однак все одно деякі думають, що її дуже складно готувати. Спойлер — це не так, і готується вона буквально за 15 хвилин», — пише кулінар на своїй сторінці у соцмережах .
Отже, для тіста знадобляться:
- 200 г борошна;
- 2 яйця;
- 1−2 ст. л. оливкової олії.
У борошно слід вбити яйця, додати олію та добре вимісити. Помістити тісто у холодильник на 15−20 хвилин під плівкою. Після цього треба розкачати тісто якомога тонше і нарізати смужками.
Локшину помістити у киплячу воду, додавши сіль і столову ложку оливкової олії. Варити одну хвилину.
Для соусу:
- 3 см кореня імбиру;
- 2−3 зубчики часнику;
- 5−6 шт. помідорів чері;
- Чверть перчика чилі;
- 5−6 ст. л. оливкової олії;
- половина чайної ложки солі.
Часник розчавити, перчик чилі нарізати тонкими слайсами, а імбир — тонкими брусочками. Помідори чері розрізати навпіл.
Розігріти пательню, додати оливкову олію і трохи обсмажити інгредієнти, окрім томатів. Втім, помідори можна додавати і на цьому етапі — все залежить від того, як ви більше любите.
Коли вміст пательні стане м'яким, додати спагетті і прогріти ще одну хвилину. Викласти на пательгню помідори.
За бажанням можна додати ще оливкової олії та свежезмеленого перцю. Смачного!
Раніше кулінар розповів, як приготувати насичений і ароматний суп харчо з присмаком волоських горіхів.
Фото зі сторінки Євгена Клопотенка у соціальних мережах.85
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