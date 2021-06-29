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Особлива окрошка: незвично та смачно

13:36 29 червня 2021
окрошка

Літо — час холодних супів. Один з усіма улюблених — окрошка. Готується вона легко. А смак має чудовий. Подають окрошку охолодженою.

Рецептом окрошки з пастромою поділилася кулінар Тетяна Литвинова.

— Окрошка з пастромою готується на квасі, — каже Тетяна Литвинова. — Ось її рецепт.

Окрошка з пастромою

Інгредієнти:

  • огірок — 350 г
  • пастрома — 300 г
  • редис — 150 г
  • яйця — 3 шт.
  • цибуля зелена — 50 г
  • квас — 700 мл
  • гірчиця — 1 ст. л.
  • сіль — 1 ч. л.
  • зелень на смак

Приготування:

Нарізати пастраму кубиками. Нарізати дрібно зелену цибулю, огірки і редис. Порізати кубиками яйця.

З'єднати пастраму, яйця, редис і огірки. Перемішати. Додати гірчицю і сіль. Додати зелену цибулю. Вимішати. Залити квасом.

Дрібно нарізати зелень і перед подачею прикрасити окрошку.

Смачного!

Раніше рецептом окрошки поділилася телеведуча Руслана Писанка. Її дідусь готував це блюдо на айрані.

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Фото з альбому Тетяни Литвинової

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