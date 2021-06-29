Особлива окрошка: незвично та смачно
Літо — час холодних супів. Один з усіма улюблених — окрошка. Готується вона легко. А смак має чудовий. Подають окрошку охолодженою.
Рецептом окрошки з пастромою поділилася кулінар Тетяна Литвинова.
— Окрошка з пастромою готується на квасі, — каже Тетяна Литвинова. — Ось її рецепт.
Окрошка з пастромою
Інгредієнти:
- огірок — 350 г
- пастрома — 300 г
- редис — 150 г
- яйця — 3 шт.
- цибуля зелена — 50 г
- квас — 700 мл
- гірчиця — 1 ст. л.
- сіль — 1 ч. л.
- зелень на смак
Приготування:
Нарізати пастраму кубиками. Нарізати дрібно зелену цибулю, огірки і редис. Порізати кубиками яйця.
З'єднати пастраму, яйця, редис і огірки. Перемішати. Додати гірчицю і сіль. Додати зелену цибулю. Вимішати. Залити квасом.
Дрібно нарізати зелень і перед подачею прикрасити окрошку.
Смачного!
Раніше рецептом окрошки поділилася телеведуча Руслана Писанка. Її дідусь готував це блюдо на айрані.
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Фото з альбому Тетяни Литвинової82
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