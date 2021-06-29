Особлива окрошка: незвично та смачно

Літо — час холодних супів. Один з усіма улюблених — окрошка. Готується вона легко. А смак має чудовий. Подають окрошку охолодженою. Рецептом окрошки з пастромою поділилася кулінар Тетяна Литвинова.

— Окрошка з пастромою готується на квасі, — каже Тетяна Литвинова. — Ось її рецепт.

Окрошка з пастромою Інгредієнти: огірок — 350 г

пастрома — 300 г

редис — 150 г

яйця — 3 шт.

цибуля зелена — 50 г

квас — 700 мл

гірчиця — 1 ст. л.

сіль — 1 ч. л.

зелень на смак Приготування: Нарізати пастраму кубиками. Нарізати дрібно зелену цибулю, огірки і редис. Порізати кубиками яйця. З'єднати пастраму, яйця, редис і огірки. Перемішати. Додати гірчицю і сіль. Додати зелену цибулю. Вимішати. Залити квасом. Дрібно нарізати зелень і перед подачею прикрасити окрошку. Смачного!

Раніше рецептом окрошки поділилася телеведуча Руслана Писанка. Її дідусь готував це блюдо на айрані.

Фото з альбому Тетяни Литвинової

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